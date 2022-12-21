Механическая клавиатура Finalmouse Centerpiece с полноценным экраном, собственным процессором и видеоядром стоит $349 – но можно ли на ней печатать?

У производителя эксклюзивных игровых мышей Finalmouse большие планы на первый выход на рынок механических клавиатур. Модель Finalmouse Centerpiece заставит всех удивиться не только ценой $349, но и встроенным в прозрачный материал клавиш экраном, воспроизводящим изображения и видео. Вы буквально печатаете прямо на экране – эффект, достойный фантастических фильмов. При этом сохраняются все преимущества, которые дает механическая клавиатура.

Клавиатура проводная и подключается к компьютеру через USB Type-C. Корпус изготовлен из анодированного алюминия с гравировкой и выглядит красиво даже без включенного экрана. Все эти мелкие впадины и закоулки может быть сложно содержать в чистоте.

В прошлом была по крайней мере одна подобная попытка реализовать эту идею: клавиатура Optimus Popularis. Однако она давала лишь возможность выводить через отдельные прозрачные кнопки сочетания клавиш и другую полезную информацию, что не создавало столь привлекательного визуального эффекта.

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В трейлере продемонстрирована клавиатура, показывающая ряд визуализаций – зеленый прокручиваемый текст в стиле «Матрицы» и видеоролики о природе. Иногда изображения интерактивны: бассейн с водой, который динамически испускает брызги при прикосновении к конкретным клавишам, также в наличии простые интерактивные игры. Компания называет технологию, лежащую в основе комбинированного дисплея клавиатуры, стеклянным стеком DisplayCircuit (DisplayCircuit Glass Stack).

Finalmouse Centerpiece может хранить в памяти три скина, между которыми можно переключаться на самой клавиатуре. Дополнительные скины можно будет загрузить из приложения, которое называется «Портал вольнодумцев (The Freethinker Portal)» (!). Создатели пользовательских скинов смогут загружать их на портал и взимать плату. Визуализация работает с помощью встроенных в клавиатуру CPU и GPU, по заверениям Finalmouse, поддерживающим Unreal Engine 5 (!).

После Optimus Popularis возникает вопрос к создателям новой клавиатуры: комфортно ли набирать на ней текст? Концептуальный предшественник был практически непригоден для использования в качестве обычной клавиатуры. Обнадеживает то, что Finalmouse Centerpiece использует классические переключатели в стиле Cherry MX, что должно гарантировать определенный уровень качества. Компания сотрудничала с производителем переключателей Gateron для разработки так называемого «индивидуального линейного механического переключателя с автоматической смазкой» на основе существующих образцов переключателя Black Ink от Gateron.

Помимо переключателя Gateron, Finalmouse заявляет доступность для Centerpiece опциональных переключателей на эффекте Холла, подобно тем, которые используются в Wooting Two HE. Такая конструкция использует для переключения магниты, а не стандартные металлические контакты. Переключатели с эффектом Холла могут регистрировать недискретные нажатия и позволять пользователю настраивать силу нажатия. Эта версия рекламируется как имеющая частоту опроса 8 кГц, что должно минимизировать задержку ввода.

Общая компоновка клавиатуры компактна – пользователь получает клавиши стрелок, но не функциональный ряд. На вид клавиши из трейлера кажутся низкопрофильными и относительно плоскими, в отличие от массивных изогнутых колпачков на большинстве механических клавиатур. Предположительно, это сделано для того, чтобы клавиши лучше демонстрировали экран. Их легенды нанесены на переднюю (а не на верхнюю, как обычно) часть клавиши, что может затруднить их прочтение и набор без использования слепого метода.

Также нигде не упомянуты более типичные функции продвинутых клавиатур: поддержка переназначения клавиш или горячая замена переключателей. Трейлер содержит мало информации о технических характеристиках, таких как разрешение встроенного дисплея или другие его особенности. Очевидно, более подробная информация появится в ходе независимых тестов столь интересного устройства. Клавиатура поступит в продажу в начале 2023 года.

Источник: The Verge