9 ГБ мобильного интернета и пророчество от Кобзаря — акция Vodafone ко дню рождения Шевченко

Vodafone отметила 209-летие со дня рождения Тараса Шевченко временной акцией, в рамках которой оператор предлагает абонентам бесплатные ГБ мобильного интернета – каждый желающий в сети Vodafone может подарить своим близким дополнительные 9 ГБ трафика и предсказание на будущее от Кобзаря.

Акция будет действовать с 09 по 10 марта 2023 года включительно. Чтобы отправить 9 ГБ близкому человеку (он также должен быть абонентом Vodafone), нужно отправить бесплатное SMS с предусмотрением от Кобзаря на 3565 с номером в формате 380XXXXXXXХХ. Каждый клиент может прислать до 5 поздравлений своим друзьям, родным, знакомым — подарочные гигабайты будут действовать в течение семи дней в пределах Украины, после чего остаток аннулируется.

Проверить остаток ГБ и срок действия можно в My Vodafone или по комбинации *101*7705# (для клиентов подписки) или *110*7705# (для клиентов контракта).

Отправить бонусные ГБ могут все находящиеся на территории Украины клиенты Vodafone (кроме тарифов Vodafone Device S/M/L, Смартфон Стандартный, Yezzz, Partner), а получить подарок — клиенты подписной формы связи (все тарифы, кроме Vodafone Device S /M/L, Смартфон Стандартный, Yezzz, Partner и тарифы с безлимитным интернетом), а также клиенты контрактной формы связи (все тарифы, кроме тарифов с безлимитным интернетом). В то же время, бизнес-клиенты не участвуют в акции.



«Не журися, Україно,

Панно синьоока!

Твоя воля як той сокіл,

Літає високо.

Її турки не спалили,

Ляхи і татари…

Бог поможе – розійдуться

І московські хмари!»

