А виноваты «предшественники»: сисадмин случайно бросил сейлзам пошлые шутки вместо инструкций

Технический работник (можем условно назвать его системным администратором) случайно скопипастил в подсказки для работников колл-центра Флориды пошлые шутки — и менеджеры по продажам даже зачитывали их своим клиентам.

Как рассказывает The Register, парень работал в колл-центре, который «продает вещи, которые людям не нужны, а потом делает все возможное, чтобы их не вернули».

Какая работа, такая и система

Рабочее приложение было в Ubuntu и работало на системе ViciDial. Сисадмин редактировал и обновлял сценарии, используя инфу для разных кампаний. Менеджеры по продажам видели обновления в режиме реального времени и использовали подсказки для общения с клиентами.

Как можно догадаться, это был не самый прибыльный бизнес, поэтому система была с открытым кодом. Кроме того, не было тестовой среды — все происходило в производстве.

Решил скопипастить пошлые анекдоты

Как часто бывает, у парня не было работы и он просто сёрфил по интернету, наткнувшись на сайты с юмором для взрослых.

Некоторые шутки он счел забавными, поэтому решил скопировать их и поделиться с друзьями.

Онлайн-курс "HR-менеджер" від Laba. Оновитіть HR-стратегію, оптимізуйте HR-процеси та прокачайте бренд роботодавця.Досвід та особистий фідбек від експертів HR-сфери.Курс схвалено HRCI, містить 80% практики. Детальніше про навчання

Однако вскоре 300 менеджеров по продажам подняли шум — сценарии, которые они читали потенциальным клиентам, содержали специфический язык, который не способствовал продажам.

Каким-то образом содержимое буфера обмена попало в переменные для ViciDial, и шутки, предназначенные для довольно ограниченного круга лиц, стали инструкцией для общения с клиентами.

Руководство, конечно, потребовало объяснений. И наш герой их предоставил: «Ubuntu прислала соответствующий пакет, который заставил читать сценарий из неправильной NFS, который содержал отвратительные загрузки предыдущего администратора. Как мы могли знать, что у этого парня есть все это?»

В конце концов, ему все сошло с рук и увольнения удалось избежать.