А виноваты «предшественники»: сисадмин случайно бросил сейлзам пошлые шутки вместо инструкций

Технический работник (можем условно назвать его системным администратором) случайно скопипастил в подсказки для работников колл-центра Флориды пошлые шутки — и менеджеры по продажам даже зачитывали их своим клиентам.
Как рассказывает The Register, парень работал в колл-центре, который «продает вещи, которые людям не нужны, а потом делает все возможное, чтобы их не вернули».
Какая работа, такая и система
Рабочее приложение было в Ubuntu и работало на системе ViciDial. Сисадмин редактировал и обновлял сценарии, используя инфу для разных кампаний. Менеджеры по продажам видели обновления в режиме реального времени и использовали подсказки для общения с клиентами.
Как можно догадаться, это был не самый прибыльный бизнес, поэтому система была с открытым кодом. Кроме того, не было тестовой среды — все происходило в производстве.
Решил скопипастить пошлые анекдоты
Как часто бывает, у парня не было работы и он просто сёрфил по интернету, наткнувшись на сайты с юмором для взрослых.
Некоторые шутки он счел забавными, поэтому решил скопировать их и поделиться с друзьями.
Однако вскоре 300 менеджеров по продажам подняли шум — сценарии, которые они читали потенциальным клиентам, содержали специфический язык, который не способствовал продажам.
Каким-то образом содержимое буфера обмена попало в переменные для ViciDial, и шутки, предназначенные для довольно ограниченного круга лиц, стали инструкцией для общения с клиентами.
Руководство, конечно, потребовало объяснений. И наш герой их предоставил: «Ubuntu прислала соответствующий пакет, который заставил читать сценарий из неправильной NFS, который содержал отвратительные загрузки предыдущего администратора. Как мы могли знать, что у этого парня есть все это?»
В конце концов, ему все сошло с рук и увольнения удалось избежать.
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