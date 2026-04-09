Ubuntu 26.04 удивляет системными требованиями и опережает Windows 11 по аппетитности к железу

Стала ли Windows более оптимизированной ОС, чем Linux? / Wccftech

Мир Linux, который годами считался «тихой гаванью» для старого оборудования, готовится к кардинальным изменениям. Согласно последним отчетам, будущая версия Ubuntu 26.04 LTS может установить новые стандарты системных требований, которые впервые в истории официально превысят показатели Windows 11. Это решение вызвало жаркие дискуссии среди энтузиастов, поскольку Canonical, похоже, делает ставку на глубокую интеграцию искусственного интеллекта и современных графических оболочек, требующих значительных вычислительных мощностей.


По предварительным данным, минимальный объем оперативной памяти для комфортной работы Ubuntu 26.04 составит 8 ГБ, тогда как Windows 11 формально все еще поддерживает системы с 4 ГБ. Такой скачок обусловлен переходом на новое окружение GNOME, которое использует продвинутые эффекты размытия и анимации, а также активным внедрением Snap-пакетов, потребляющих больше ресурсов. Учитывая, что многие пользователи до сих пор используют проверенные временем видеокарты, например легендарная GTX 1060 и ее актуальность в 2026 году, вопрос оптимизации графических драйверов в Linux становится острее, чем когда-либо.

На скріншоті системних вимог Windows 11 вказано 1 гігагерц або швидше, 4 гігабайти оперативної пам'яті, 64 ГБ або більше пам'яті, а також згадуються процесори, такі як AMD Ryzen AI серій 300 і 400, для ПК з Copilot+ / Джерело: Microsoft
На скриншоте системных требований Windows 11 указано 1 гигагерц или быстрее, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 ГБ или более памяти, а также упоминаются процессоры, такие как AMD Ryzen AI серий 300 и 400, для ПК с Copilot+ / Источник: Microsoft

Техническая составляющая новой ОС предполагает обязательное наличие процессора с поддержкой инструкций AVX2 и современного накопителя NVMe. Это значительно сужает круг поддерживаемого «железа», отсекая платформы десятилетней давности. Одной из главных причин утяжеления дистрибутива называют встроенный локальный ИИ-ассистент, который работает в фоновом режиме. Понимание того, как искусственный интеллект меняет системные требования современных ОС, помогает осознать, что Canonical пытается конкурировать с Microsoft Copilot на уровне ядра системы.

Сравнительная таблица требований Ubuntu 26.04 и Windows 11

Параметр Ubuntu 26.04 (Прогноз) Windows 11 (Официально)
RAM 8 ГБ 4 ГБ
Процессор 4 ядра (AVX2 обязательно) 2 ядра (1 ГГц)
Диск 100 ГБ SSD/NVMe 64 ГБ
GPU DX12/Vulkan 1.3 DX12 (WDDM 2.0)

Для тех, кто не готов обновлять аппаратную часть, альтернативой остаются легкие оболочки вроде XFCE или переход на другие дистрибутивы. Однако для мейнстрим-пользователей выбор между Windows 11 и современным Linux теперь будет базироваться не на экономии ресурсов, а на функциональных преимуществах и философии открытого кода. Внедрение новых требований также стимулирует рынок комплектующих, ведь даже для офисной работы теперь становится стандартом сборка ПК с 16 ГБ памяти как минимум.

Linux обійшла Windows 11 за ігровою продуктивністю в Red Dead Redemption 2 та Cyberpunk 2077


