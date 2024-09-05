Acer Predator Orion 7000 — первый ПК с неанонсированным процессором Intel Core Ultra 200K

Анонсирован ПК для игр Acer Predator Orion 7000. Он стал первым настольным компьютером, который получил процессор Intel Core Ultra 200K (Arrow Lake-S).

Ожидается, что Intel анонсирует эту настольную платформу только в следующем месяце. Хотя компания не упоминает архитектуру, эта информация уже указана на странице продукта.

Таким образом Arrow Lake-S станет первой платформой для настольных компьютеров со встроенным NPU. До этого архитектура Arrow Lake присутствовала лишь в ноутбуках и встроенных ПК.

Также Predator Orion 7000 оснащен системой охлаждения Cyclone X 360 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Несмотря на чисто игровое назначение компьютера, Acer отмечает возможности искусственного интеллекта. ПК имеет Thunderbolt 4, Wi-Fi до 46 Гбит/с. Благодаря жесткому диску до 4 ТБ и твердотельному накопителю PCIe M.2 NVMe на компьютере можно сохранить инсталляции множества игр.

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Интересная особенность этого ПК — слот M.2, который позволяет вынимать накопитель без доступа к материнской плате. Пока точно не известно, как разъем подключен и работает.

Acer пока не подтвердила цену и не назвала дату выпуска нового ПК. Однако ожидается, что Intel выпустит Arrow Lake-S в середине октября, поэтому запуск состоится вскоре после этого.

Источники: Acer, VideoCardz

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