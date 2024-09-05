Автономность 28 часов: Acer представила ноутбуки Swift AI, легкий TravelMate P6 и игровые Nitro V с новыми процессорами Intel, AMD и Qualcomm

Acer анонсировала шесть моделей ноутбуков: сверхлегкий TravelMate P6 14 AI, автономные Swift 16 AI и игровые Nitro V. В них представлены новейшие процессоры Intel Core Ultra 200V, AMD Ryzen AI 300 и Snapdragon X Plus.

Acer TravelMate P6 14 AI

Ноутбук TravelMate P6 14 AI относится к классу Copilot+ PC и имеет вес менее 1 кг. Он работает на базе процессоров Intel Core Ultra 200V.

Новейший TravelMate получил 14″ IPS-экран с разрешением 2880×1800 или 1920×1200 (сенсорный) с яркостью 400 нит, цветовой гаммой 100% sRGB и тонкими рамками. Процессоры имеют до 32 ГБ встроенной оперативной памяти LPDDR5X-8533. Ноутбук оснащен твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью до 1 ТБ.

Батарея на 65 Вт-ч обеспечивает до 14 часов автономной работы. Бесшумная клавиатура с расстоянием хода 1,55 мм оснащена клавишей отключения микрофона. Acer TravelMate P6 14 AI поддерживает беспроводное Wi-Fi 7 со скоростью до 5,8 Гбит/с и Bluetooth 5.4. Ноутбук имеет разъемы USB 4 Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и два порта USB 3.2 Gen1 Type-A.

Когда используется NPU, логотип ИИ на сенсорной панели TravelMate P6 14 AI светится. Acer Experience Zone в приложении TravelMate Sense от Acer имеет мощные функции ИИ. Acer Assist использует большие языковые модели и локальные файлы для ответов на вопросы, обобщения документов и баз данных. Acer LiveArt 2.0 может удалять фон фотографии и создавать карты глубины на 2D-изображениях.

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Acer QuickPanel автоматически запускается, когда камера активирована, поэтому можно быстро настроить камеру и микрофон. Acer PurifiedView 2.0 обеспечивает плавную трансляцию во время видеоконференций, оптимизируя энергопотребление через NPU. Portrait Refinement, Gentle Lighting и Super Sharp, могут улучшить внешность и освещение. с помощью тройного массива микрофонов Acer PurifiedVoice 2.0 уменьшит шум и улучшит голос.

Acer TravelMate P6 14 AI будет доступен в январе 2025 года по цене от $1499,99 (€1349).

Acer Swift 16 AI, Swift 14 AI и Swift Go 14 AI

Ультратонкие ноутбуки Swift 14 AI и Swift 16 AI получили отметку Copilot+ PC и процессоры Intel Core Ultra 200V Lunar Lake. Они защищены с помощью Windows Hello и поддерживают вход через отпечатки пальцев или распознавание лица вебкамерой 1440p QHD IR. также есть датчик приближения, который обнаруживает присутствие пользователя и автоматически блокирует экран, когда его нет. Ноутбуки также получили возможности ИИ от Acer.

Алюминиевая крышка ноутбуков имеет пиктограмму с динамическим радужным эффектом, сенсорная панель тоже получила индикатор активности ИИ, который светится, когда NPU работает. Крышки легко открываются одной рукой на 180°.

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Swift 14 AI и Swift 16 AI получили экраны OLED с частотой обновления 90 Гц с сертификацией HDR TrueBlack 500. Swift 14 AI доступен с 14″ OLED с разрешением 3K или 2K, линейка Swift 16 AI оснащена 16″ 3K OLED Также есть модели с сенсорным или обычным дисплеем IPS.

Ноутбуки имеют до 32 ГБ встроенной в процессор памяти LPDDR5X-8448 и до 2 ТБ PCIe Gen 4 NVMe SSD. Быстрое подключение к сети обеспечивает Wi-Fi 7, также есть Bluetooth 5.4, порты HDMI 2.1 и USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4.

Acer Swift 14 AI на новых процессорах Intel будет доступен в сентябре по цене от $1199,99 (€1199). Acer Swift 16 AI поступит в октябре за $1199,99 и в декабре в Европе за €1299.

Swift Go 14 AI получили новейший 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon X Plus SFG14-01 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и встроенным процессором Qualcomm Hexagon NPU. Эти ноутбуки имеют рекордную автономность и способны работать без подключения к электрической сети до 28 часов. Они оснащены памятью LPDDR5X до 32 ГБ и твердотельными накопителями NVMe PCIe Gen 4 до 1 ТБ.

Ноутбуки Swift Go на процессорах Qualcomm получили 14,5″ 2560×1600 IPS-дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой 100% цветовой гаммы sRGB. Звук воспроизводят двойные динамики с поддержкой DTS:X Ultra. В наличии ИК-камера 1440p QHD с затвором конфиденциальности, два порта USB 4.0 Type-C, которые поддерживают быструю зарядку, два USB Type-A, а также Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Acer Swift Go 14 AI выйдут в сентябре по цене от $999,99 (€999).

Swift 14 AI на новых процессорах AMD Ryzen AI 300 Strix Point отличаются высокой автономностью — — — — — отличаются высокой автономностью до 27 часов работы. Они также поддерживают средства безопасности и работы с ИИ от Acer. Они весят всего 1,32 кг.

В максимальной конфигурации доступен чип AMD Ryzen AI 9 365. Ноутбуки имеют до 32 ГБ памяти LPDDR5X и SSD до 2 ТБ NVMe PCIe Gen 4. В наличии 14″ OLED-дисплей 2880×1800 с сертификацией VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Максимальная яркость составляет 500 нит, а поддерживается контрастность 1 000 000:1. Также есть варианты IPS с частотой обновления 120 Гц и сенсорным экраном или без него.

Здесь также есть DTS:X Ultra и камера 1440p QHD ИК HDR. Поддерживаются подключения Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также два порта USB Type-C (с USB4 и зарядкой), два порта USB Type-A 3.2 и HDMI 2.1.

Acer Swift 14 AI с AMD будет продаваться с сентября за $1199,99 (€1199,99).

Игровые ноутбуки Acer Nitro V 14 и Nitro V 16 игровые ноутбуки Acer Nitro V 14 и Nitro V 16

Компактный, но мощный Acer Nitro V 14 удобен для игры в дороге благодаря небольшим размерам. Он имеет 14,5″ дисплей с разрешением 2560 x 1600 1920 x 1200 с частотой обновления 120 Гц и временем отклика 3 мс. Геймеры также оценят переключатель MUX, который позволяет вручную включать или выключать iGPU.

Скорость в играх обеспечивают процессоры AMD Ryzen 7 8845HS и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050. Система управления питанием 3-го поколения интеллектуально управляет батареей для самого долгого времени работы.

Производительность ноутбука можно отслеживать в режиме реального времени с помощью программы NitroSense, которая одновременно является центром управления системой и библиотекой функций искусственного интеллекта. Acer Nitro V 14 выйдет в сентябре по цене от $1099,9 (€1199).

Nitro V 16 имеет частоту экрана до 180 Гц, диагональ 16″ и разрешение 2500 x 1600. Он также получил переключатель GPU. Процессор Intel Core i7-14650HX и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 обеспечивают производительность игр.

Новые ноутбуки с видеокартами NVIDIA также поддерживают некоторые ИИ-функции Acer, как PurifiedView и Acer PurifiedVoice 2.0 на веб-камере с тремя микрофонами и уменьшением шума. Также работает Microsoft Copilot. Acer Nitro V 16 выйдет в октябре и будет стоить от $1299,99 (€1449).

Источники: Acer, TechPowerUp

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