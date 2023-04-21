Acer представила 15-литровый игровой ПК Predator Orion X с Core i9-13900KS и RTX 4090 — «всего» $5000, и к нему еще два изогнутых монитора

Компания Acer анонсировала игровой настольный компьютер малого форм-фактора, который вмещает мощные игровые комплектующие в сравнительно небольшом корпусе объёмом 15,4 литра.

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Acer Predator Orion X имеет три отдельные зоны для каждого из основных кластеров компонентов. При этом доступ к компонентам открывается с помощью рычажных защелок Zone 02, Zone 03 и Zone 01, которые видны на передней панели.

В левом отделении Zone 02 расположена видеокарта. Конфигурация может включать модели RTX 4070 Ti, 4080 или трехслотовую RTX 4090 с жидкостным охлаждением. В этой же зоне доступны два отсека для установки 2,5-дюймовых накопителей. Справа в Zone 01 расположились блок питания и материнская плата со всеми установленными на ней компонентами: процессором (вплоть до Intel Core i9-13900KS), оперативной памятью DDR5 до 64 ГБ и основным твердотельным накопителем ёмкостью до 2 ТБ. Ещё есть стеклянная панель для передней части корпуса и опциональный кронштейн, который устанавливается сверху и служит местом хранения гарнитуры.

Энтузиастов может порадовать дополнительный модуль NVMe SSD с возможностью горячей замены, который выдвигается прямо из передней части. Система также включает сетевую карту Ethernet Killer E3100G (2,5 Гбит/с), модуль Wi-Fi 6E, разъёмы USB3.2 (Type-C и Type-A), звуковые разъёмы. Компьютер Acer Predator Orion X весит около 9 кг.

Цена игровой системы Acer Predator Orion X зависит от конфигурации. Базовая версия POX-650 (материнская плата H770, Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, 4070 Ti, воздушное охлаждение) стоит $2999,99. Цена топовой версии POX-950 (материнская плата Z790, Core i9-13900KS, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD, RTX 4090 в жидкостным охлаждением) достигает $5000. Продажи начнутся в сентябре.

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Компанию игровому компьютеру призваны составить новые игровые мониторы Predator X34V и Nitro XZ452CU V. Acer Predator X34V представляет собой изогнутый 34-дюймовый OLED монитор. Он поддерживает разрешение изображения 3440×1440 точек и частоту обновления до 175 Гц. В то же время модель Acer Nitro XZ452CU V имеет диагональ экрана 44,5 дюйма, изогнутую VA панель и разрешение 5120×1440 точек. В данном случае частота обновления достигает 165 Гц. Цены этих устройств пока не сообщаются.

Источник: The Verge