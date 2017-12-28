ADATA Technology представила геймерскую мышь M10 и коврик R10 из серии INFAREX с настраиваемой RGB-подсветкой

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Тайваньская компания ADATA Technology представила игровую мышь INFAREX M10 и коврик INFAREX R10, которые отличаются наличием настраиваемой RGB-подсветки.

Проводная мышь INFAREX M10 с подсветкой построена на оптическом сенсоре с разрешением до 3200 DPI, причем его можно переключать на лету выделенной кнопкой между значениями 800/1600/2400/3200. Максимальная скорость развертки составляет 145 IPS, система отслеживания работает на частоте 125 Гц.

Эргономичный дизайн корпуса призван обеспечить удобное положение кисти руки, а прорезиненное покрытие с ребристыми линиями на боковой стороне минимизируют возможность выскальзывания аксессуара из рук. Габариты мыши составляют 120x68x35 мм, вес – 145 грамм.

В свою очередь коврик INFAREX R10 позволит глубже погрузиться в игровой процесс благодаря трем режимам подсветки: одноцветной (доступно 7 цветов на выбор), циклической и пульсирующей. Игрок сможет быстро переключать режимы освещения коврика, просто нажимая на его поверхность, которая изготовлена из устойчивых к царапинам ПВХ-материалов.

Источник: ADATA