Adidas закрывает роботизированные фабрики в Германии и США, технологии компании будут использоваться поставщиками в Азии





Adidas отказывается от производства своей продукции на роботизированных фабриках Speedfactory в Ансбахе (Германия) и Атланте (США). Оба предприятия будут закрыты до апреля 2020 года, говорится в пресс-релизе компании. Используемые на них технологии до конца текущего года переместят в Азию, где производство традиционно дешевле. Эти технологии будут использоваться поставщиками не только для выпуска кроссовок, но и других продуктов.

«Скоростные» робофабрики должны были вернуть производство кроссовок на западные рынки и снизить зависимость Adidas от азиатских поставщиков, которых часто критиковали за несоответствующие условия труда. Компания также надеялась, что они существенно ускорят производство, сократят затраты и время, связанные с доставкой готовой продукции. Автоматизированные процессы на предприятиях Adidas в США и Германии позволили компании выпустить небольшой ассортимент продукции, в числе которой – беговые кроссовки Futurecraft MFG (Made For Germany) и серия кроссовок под названием AM4 (Adidas Made For) для шести мегаполисов.

Adidas по-прежнему имеет технологические амбиции. Компания заявила, что намерена направить свои ресурсы на дальнейшую модернизации производства и благодаря своему партнёру Oechsler продолжит осваивать технологию 4D-печати, которая использовалась на кроссовках Futurecraft 4D и Alphaedge 4D. Закрытие роботизированных фабрик, где изначально Adidas планировала ежегодно выпускать около 1 млн пар обуви, может вернуть производство кроссовок на развитые рынки.

Источник: Engadget