Adobe отказалась от покупки Figma за $20 млрд из-за давления регуляторов

После усиления давления со стороны регуляторов в Великобритании и ЕС Adobe и Figma объявили, что обе компании взаимно разрывают соглашение о слиянии, согласно которому Adobe платформу для дизайна Figma за 20 млрд долларов.
В результате расторжения сделки Adobe будет обязана выплатить Figma компенсацию за расторжение сделки в размере 1 млрд долларов США, передает The Verge.
Adobe и Figma не согласны с недавними выводами регулятора, но мы считаем, что в наших общих интересах двигаться вперед независимо. Хотя Adobe и Figma имеют общее видение общего переосмысления будущего творчества и производительности, мы продолжаем занимать выгодные позиции, чтобы воспользоваться возможностями нашего огромного рынка и миссией изменять мир с помощью персонализированных цифровых возможностей.
— председатель правления и генеральный директор Adobe Шантану Нараен (Shantanu Narayen).
Adobe уже год не может приобрести Figma — сделку на $20 млрд все еще «тормозят» регуляторы