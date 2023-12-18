Новости IT-бизнес 18.12.2023 в 15:56 comment views icon

Adobe отказалась от покупки Figma за $20 млрд из-за давления регуляторов

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Юрій Орос

Автор новин

Adobe отказалась от покупки Figma за $20 млрд из-за давления регуляторов

После усиления давления со стороны регуляторов в Великобритании и ЕС Adobe и Figma объявили, что обе компании взаимно разрывают соглашение о слиянии, согласно которому Adobe платформу для дизайна Figma за 20 млрд долларов.

В результате расторжения сделки Adobe будет обязана выплатить Figma компенсацию за расторжение сделки в размере 1 млрд долларов США, передает The Verge.

Adobe и Figma не согласны с недавними выводами регулятора, но мы считаем, что в наших общих интересах двигаться вперед независимо. Хотя Adobe и Figma имеют общее видение общего переосмысления будущего творчества и производительности, мы продолжаем занимать выгодные позиции, чтобы воспользоваться возможностями нашего огромного рынка и миссией изменять мир с помощью персонализированных цифровых возможностей.

 председатель правления и генеральный директор Adobe Шантану Нараен (Shantanu Narayen).

Adobe уже год не может приобрести Figma — сделку на $20 млрд все еще «тормозят» регуляторы

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