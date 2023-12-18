Adobe отказалась от покупки Figma за $20 млрд из-за давления регуляторов

После усиления давления со стороны регуляторов в Великобритании и ЕС Adobe и Figma объявили, что обе компании взаимно разрывают соглашение о слиянии, согласно которому Adobe платформу для дизайна Figma за 20 млрд долларов.

В результате расторжения сделки Adobe будет обязана выплатить Figma компенсацию за расторжение сделки в размере 1 млрд долларов США, передает The Verge.