Adobe прекращает предоставлять свои услуги в россии и перечислит $1 млн помощи Украине

Глава, президент и исполнительный директор Adobe, Шантану Нараен (Shantanu Narayen), в открытом письме заявил, что компания Adobe прекращает предоставлять свои услуги на территории россии.

В последние несколько дней мы продолжали быть свидетелями не спровоцированных, насильственных нападений на Украину и трагической потери невинных жизней. Кадры войны ужасают и разрывают сердце. Мы стали свидетелями этой трагедии и считаем, что мы несем ответственность за то, чтобы наши продукты и услуги не использовались для поддержки этой незаконной войны. — Шантану Нараен

Adobe немедленно прекращает новые продажи своих продуктов на территории России, а также закрывает доступ к своим сервисам для СМИ подконтрольных российским властям. В частности, речь идет об Adobe Creative Cloud (в его состав входят Photoshop, Premiere Pro, After Effects и т.д.), Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.

Также Adobe Foundation пожертвовал $1 млн в пользу благотворительных организаций: «Международный комитет спасения», «Репортеры без границ», «Спасем детей» и «Международная ассоциация по защите свободы слов».

Adobe Foundation сосредоточится на медицинской помощи пострадавшим, а также поможет переселенцам и беженцам из Украины.

И для поднятия настроения. Похоже, санкции наложенные Adobe начали действовать. В последнем видео путин как будто находится среди женского общества, но внимательные зрители заметили хромакей. Похоже, видео с российским диктатором снималось на зеленом фоне, а затем подставили в видео с женщинами. Обратите внимание на руку, она несколько раз проходит сквозь микрофон.