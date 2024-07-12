Адское наслаждение: Doom запустили на мастурбаторе

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Вот вам и ответ на вопрос «Зачем учить программирование?»

Классический шутер Doom 1993 года снова оказался в центре внимания технологического сообщества. На этот раз игру смогли портировать на секс-игрушку.

Ютубер и инженер Аарон Кристофель (Aaron Christophel) презентовал свое новое достижение в видео, которое быстро набрало популярность в сети. Ранее он уже удивлял публику, запустив Doom на электрической зубной щетке. На этот раз Кристофель выбрал устройство Tifforun, которое имеет встроенный экран — ключевой элемент для реализации замысла.

Для воплощения проекта инженер модифицировал устройство, добавив необходимое аппаратное обеспечение. Управлять можно с помощью имеющихся кнопок: движение персонажа вперед, назад, влево и вправо, а также стрельба. Интересной особенностью этой версии стала «вознаграждение» — всякий раз, когда вы убиваете монстра в Doom, мастурбатор вас «поглаживает».

Сообщество Doom известно своей креативностью в портировании игры на различные платформы. Игру уже запускали на калькуляторах, газонокосилках и даже банкоматах. Недавно ее удалось интегрировать в Fortnite. Исследовательница биотехнологий из Массачусетского технологического института (MIT) Лорен Рамлан (Lauren Ramlan) смогла запустить Doom с помощью кишечных бактерий. Также эту классическую игру запускали на тракторе John Deere и микрокомпьютере с Лего.

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Источник: Kotaku

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