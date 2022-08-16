Запустить Doom на тракторе John Deere — ✅

Интернет переполнен информацией о запуске игры Doom на самых разных неприспособленных для этого устройствах — вплоть до картонной коробки. Теперь в этот список можно добавить и трактор. Исследователь безопасности Sick Codes вместе с моддером Skelegant поработал над запуском игры на дисплее трактора John Deere. Игровой процесс был продемонстрирован на хакерской конференции Def Con в Лас-Вегасе.

В видео, размещенном Sick Codes, показано, как игра работает в виде полупрозрачного наложения поверх интерфейса управления трактора. Достижение такого результат потребовало месяцев усилий и включало взлом системы Linux на тракторе John Deere 4240. Эта версия Doom была изменена — действие происходит на кукурузном поле, где игрок косит врагов с помощью трактора.

With epic just-in-time help by NZ based doom modder @Skelegant. She helped get this run using DeHacked Doom, since gzdoom was a mission. Together, we teamed up to make this happen. She is amazingly talented. pic.twitter.com/OfVDMvRhzR — Sick.Codes (@sickcodes) August 14, 2022

Также Sick Codes разработал джейлбрейк, который дал ему root-доступ к системе управления трактором. Этот эксплойт потенциально может помочь фермерам обойти программные блокировки John Deere, которые не позволяют им самостоятельно ремонтировать трактор.

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В результате взлома хакер получил доступ к «журналам объемом 1,5 ГБ», которые официальные дилеры могли использовать для диагностики проблем. Для получения root-доступа пришлось припаять контроллер непосредственно к плате трактора. В интервью Sick Codes заметил, что использование уязвимостей поможет разработать инструмент для упрощения джейлбрейка.

Источник: The Verge