Запустить Doom на тракторе John Deere — ✅

Интернет переполнен информацией о запуске игры Doom на самых разных неприспособленных для этого устройствах — вплоть до картонной коробки. Теперь в этот список можно добавить и трактор. Исследователь безопасности Sick Codes вместе с моддером Skelegant поработал над запуском игры на дисплее трактора John Deere. Игровой процесс был продемонстрирован на хакерской конференции Def Con в Лас-Вегасе.

В видео, размещенном Sick Codes, показано, как игра работает в виде полупрозрачного наложения поверх интерфейса управления трактора. Достижение такого результат потребовало месяцев усилий и включало взлом системы Linux на тракторе John Deere 4240. Эта версия Doom была изменена — действие происходит на кукурузном поле, где игрок косит врагов с помощью трактора.

With epic just-in-time help by NZ based doom modder @Skelegant. She helped get this run using DeHacked Doom, since gzdoom was a mission. Together, we teamed up to make this happen. She is amazingly talented. pic.twitter.com/OfVDMvRhzR

— Sick.Codes (@sickcodes) August 14, 2022