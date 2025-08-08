Агентство Playcity оштрафовало медиа dev.ua на 4,8 млн грн. — СМИ заявляет о давлении

СМИ dev.ua рассказало о штрафе со стороны Playcity за рекламу азартных игр. Компания не соглашается с оценкой агентства и заявляет о давлении с целью закрытия сайта.

По мнению государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса Playcity, нарушение законодательства Украины произошло в анонсе боя боксеров Александра Усика и Даниэля Дюбуа. В материале, а, в частности, в заголовке, упомянут официальный спонсор боя, который имеет отношение к азартным играм.

«Мы не считаем, что упоминание бренда в информационном анонсе является нарушением закона «О рекламе». Таким образом к «ответственности» можно привлечь любой вебсайт, на котором есть упоминание бренда казино. Это может быть сайт о работе (где, например, публикуются вакансии с упоминанием бренда)», — говорится в заявлении СЕО ООО «Дев Украина» Стаса Юрасова, которое цитирует dev.ua.

Руководитель СМИ утверждает, что анонс боя не был размещен на коммерческой основе, редакция не получала вознаграждение за его размещение, а спонсор поединка не заказывал материал (как установила и Playcity в своем решении). По словам CEO, претензия Playcity также заключается в том, что на момент публикации материала ООО «Дев Украина» не было зарегистрировано как онлайн-медиа с аудиторией 21+ в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания медиа (на момент принятия решения агентства регистрация уже состоялась). Поэтому сайт и не имел права размещать такой материал.

«Мы также возмущены размером штрафа за размещение анонса. 4,8 млн грн — это 5 наших ежемесячных оборотов. Напомним, что мы белое медиа, у нас в штате 12 человек, мы платим налоги без нарушений, а зарплаты вовремя», — заявил Стаса Юрасов.

ООО «Дев Украина» будет оспаривать решение Playcity в судебном порядке. Более подробно с позицией компании можно ознакомиться в заявление dev.ua.