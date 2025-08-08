Новости Украина 08.08.2025 comment views icon

Агентство Playcity оштрафовало медиа dev.ua на 4,8 млн грн. — СМИ заявляет о давлении

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Агентство Playcity оштрафовало медиа dev.ua на 4,8 млн грн. — СМИ заявляет о давлении

СМИ dev.ua рассказало о штрафе со стороны Playcity за рекламу азартных игр. Компания не соглашается с оценкой агентства и заявляет о давлении с целью закрытия сайта.

По мнению государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса Playcity, нарушение законодательства Украины произошло в анонсе боя боксеров Александра Усика и Даниэля Дюбуа. В материале, а, в частности, в заголовке, упомянут официальный спонсор боя, который имеет отношение к азартным играм.

«Мы не считаем, что упоминание бренда в информационном анонсе является нарушением закона «О рекламе». Таким образом к «ответственности» можно привлечь любой вебсайт, на котором есть упоминание бренда казино. Это может быть сайт о работе (где, например, публикуются вакансии с упоминанием бренда)», — говорится в заявлении СЕО ООО «Дев Украина» Стаса Юрасова, которое цитирует dev.ua.

Руководитель СМИ утверждает, что анонс боя не был размещен на коммерческой основе, редакция не получала вознаграждение за его размещение, а спонсор поединка не заказывал материал (как установила и Playcity в своем решении). По словам CEO, претензия Playcity также заключается в том, что на момент публикации материала ООО «Дев Украина» не было зарегистрировано как онлайн-медиа с аудиторией 21+ в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания медиа (на момент принятия решения агентства регистрация уже состоялась). Поэтому сайт и не имел права размещать такой материал.

Державна агенція Playcity оштрафувала сайт dev.ua на 4,8 млн грн. — компанія не згодна і заявляє про тиск
Вывод Playcity, который приводит dev.ua

«Мы также возмущены размером штрафа за размещение анонса. 4,8 млн грн — это 5 наших ежемесячных оборотов. Напомним, что мы белое медиа, у нас в штате 12 человек, мы платим налоги без нарушений, а зарплаты вовремя», — заявил Стаса Юрасов.

ООО «Дев Украина» будет оспаривать решение Playcity в судебном порядке. Более подробно с позицией компании можно ознакомиться в заявление dev.ua.

Популярные новости

arrow left
arrow right
«Резерв+» запустил бета-тест уплаты штрафов ТЦК — скидка 50%
Уплата штрафов ТЦК в «Резерв+» появится уже в июне — с 50% скидкой
Теперь не оштрафуют за несвоевременное обновление данных в ТЦК — но есть нюансы
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
OpenAI выплатит по $1,5 млн премии 1000 "лучших" работников — чтобы те не уходили к конкурентам
Следующая Xbox будет мощнее PS6, — инсайдер
Шунтированная NVIDIA RTX 5090 ворвалась в десятку 3DMark только с воздушным охлаждением
Hyundai и GM объединяются, чтобы победить дешевые китайские электромобили
Новый "Властелин колец" о Голлуме: босс Warner Bros. рассказал об "отличном" сценарии и объявил дату съемок
Гаджетами на iOS теперь можно управлять мысленно
Вот это шляпа: главный атрибут собаки-мема Dogwifhat продали за $800 тыс.
Что будет, если все на Земле одновременно включат свет, — исследователь Смитсоновского института
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить