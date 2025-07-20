Monobank создал скин карты в честь победы Усика — доступен только сегодня

В честь яркой победы Александра Усика нокаутом в пятом раунде над Даниэлем Дюбуа Monobank создал скин в стиле сообщений Воздушных сил ВСУ.

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Этой ночью на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Александр Усик несколько раз положил Даниэля Дюбуа на пол и получил победу нокаутом уже в пятом раунде. Украинский боксер в третий раз собрал все пояса и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в 38 лет.

Решающий удар, после которого Дюбуа не оправился, Усик назвал «Иваном». Он похож на классический хук, но имеет некоторые отличия. Удар команда боксера придумала еще в 2018 году, с тех пор Александр имел две досрочных победы, а этот удар был применен им впервые.

«Мы готовили комбинации. Название удара — «Иван». Левый хук — это вот так [показывает], а вот это [показывает] — «Иван». Это украинское имя. Иван — это большой парень. Живет в селе, так себе ходит, огромный, казак: «Как тебя зовут?» — «Меня зовут Иван», — рассказал Усик на пресс-конференции после боя.

Monobank подготовил приятный «удар» фанатам боксера в виде скина банковской карты. Он выполнен в стиле сообщения Воздушных сил ВСУ, но вместо сбитых российских дронов и ракет сообщает о двойном «сбитии» Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.

Это не первый подобный скин от Monobank. В декабре прошлого года банк выпустил аналогичное оформление для карты в честь второй победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри. Однако новый скин доступен только один день — сегодня, 20 июля. Так что спешите заказать.