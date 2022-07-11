Ахметов передает государству медиа-бизнес и закрывает онлайн-медиа «Медиа Группа Украина» — из-за требований «закона об олигархах»

Крупнейшая инвестиционная группа System Capital Management (SCM), принадлежащая самому богатому украинскому олигарху Ринату Ахметову, вынужденно выходит из медиа-бизнеса и передает активы, в частности телеканалы «Украина» и «Украина 24», в пользу государства. Об этом сообщается в заявлении System Capital Management.

В SCM объяснили, что это вынужденное решение, продиктованное вступлением в силу закона о деолигархизации «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». В то же время в заявлении Ринат Ахметов отмечает, что не считает себя олигархом.

Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях. «На этой неделе «Медиа Группа Украина» откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ» из официального заявления System Capital Management Рината Ахметова

Медиахолдинг «Медиа Группа Украина» объединяет более 10 телеканалов и онлайн-изданий: телеканалы «Україна», «Україна 24», НЛО TV, Індиго TV, «Футбол 1/2/3», Ukraine 1/Ukraine 2 і NLO TV 1/NLO TV 2, «Донбас», «34 телеканал», «Сигма», медиаагентство полного цикла«Медіа Партнерство Баінг», оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании «Теле Про» и «Допоможемо ТВ», «Новинну Групу Україна», мультимедийную платформу СЬОГОДНІ — теленовини «Сьогодні», сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue.UA.

По словам Ахметова, общий объем инвестиций, вложенных в медиахолдинг за более чем 20 лет развития, составляет более 1,5 миллиарда долларов. Всего в медиахолдинге работают 4000 человек.

Что дальше будет с телевизионными и онлайн-проектами «Медиа Группа Украина», пока не уточняется.

Закон об олигархах вступил в силу 7 ноября 2021 года и будет действовать не менее 10 лет с 7 мая 2022 года. Чтобы быть олигархом, человек должен соответствовать трем из четырех критериев Что это за критерии: 1) участвует в политической жизни; 2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации; 3) является конечным бенефициаром предприятия, который имеет естественную монополию или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке; 4) имеет активов на миллион прожиточных минимумов (сейчас это 2 миллиарда 270 миллионов гривен, или чуть больше 83 миллионов долларов). Он предусматривает ограничения в отношении олигархов Что это за ограничение: среди прочего, запрет вносить вклады в поддержку политических партий; покупать объекты крупной и финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.. Решение о включении в реестр олигархов и исключении из реестра принимает Совет национальной безопасности и обороны.