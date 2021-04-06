Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов — взлет Илона Маска на 29 позиций и рост суммарного состояния до 13,1 триллиона долларов





Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный, 35-й по счету рейтинг богатейших в мире бизнесменов — за пандемический 2020-й количество миллиардеров выросло до 2 755 человек, увеличившись на 660 (493 попали в рейтинг впервые) по сравнению с 2019-м, а их суммарное состояние выросло на рекордные 8 триллионов долларов, до 13,1 триллиона.

Что примечательно, верхние позиции рейтинга занимают известны в сфере IT личности — основатели компаний, работающих в сфере технологий.

Первое место в рейтинге четвертый год подряд занял основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос — его состояние за год увеличилось со 113 миллиардов долларов до 177 миллиардов. На вторую строчку рейтинга ворвался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в 151 миллиард долларов — в 2019 году он занимал 31-е место в списке самых богатых бизнесменов с состоянием 24,6 миллиарда долларов. Основная часть капитала Маска — в акциях Tesla, которые за 2020 год подорожали на порядок. А замыкает тройку богатейших людей мира президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием 150 миллиардами долларов — год назад он занимал четвертую позицию с 76 миллиардами долларов. Следом идут основатель Microsoft Билл Гейтс со 124 миллиардами долларов (+26 млрд за год) и основатель Facebook Марк Цукерберг с 97 миллиардами (+42,3 млрд).

Известный инвестор Уоррен Баффет впервые более чем за 20 лет не вошел топ-5. При этом его состояние увеличилось в полтора раза — с 67,5 миллиарда долларов до 96 миллиардов.

Самым богатым украинским бизнесменом Forbes считает Рината Ахметова, владеющего в том числе энергетическим холдингом «ДТЭК» — с состоянием 7,6 миллиарда долларов он занял 327-е место (годом ранее 875-е место с состоянием 2,4 миллиарда). Как видим (скриншот выше), в рейтинге миллиардеров Forbes не оказалось никого из технологических компаний.

Больше всего миллиардеров по-прежнему в США — 724. На втором месте Китай (включая Гонконг и Макао) с 698 миллиардерами.

Для оценки состояния при составлении рейтинга аналитики Forbes использовали котировки принадлежащих им акций по состоянию на 5 марта 2021 года. Полный список миллиардеров с небольшим досье на каждого можно посмотреть на сайте Forbes. Журнал Forbes также отдельно отслеживает изменение состояний богатейших миллиардеров в режиме реального времени — в этом рейтинге, как и рейтинге Bloomberg, Илон Маск за последнее время несколько раз обходил Джеффа Безоса.