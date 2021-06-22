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Airspeeder провела первый испытательный полёт электрического гоночного спидера Alauda Mk3

Airspeeder провела первый испытательный полёт электрического гоночного спидера Alauda Mk3

Airspeeder провела первый испытательный полёт электрического гоночного спидера Alauda Mk3


Представители Airspeeder сообщают, что электрический гоночный летательный аппарат Alauda Mk3 провёл свои первые испытательные беспилотные полёты в южной Австралии.

Alauda Mk3 представляет собой гоночный мультикоптер с вертикальным взлётом (eVTOL – electric vertical takeoff multicopter). Он управлялся дистанционно. Испытательные полёты проходили под контролем Управления безопасности гражданской авиации Австралии.

Следует отметить, что Airspeeder является гоночной серией на летательных аппаратах, а фактическим производителем таких устройств выступает компания Alauda Aeronautics. Их основателем является предприниматель Мэтью Пирсон. Конечная цель Airspeeder и Alauda Aeronautics заключается в создании летательных аппаратов для проведения гонок. Сами гонки задуманы в качестве следующего шага.

Благодаря проведению успешных лётных испытаний в Airspeeder надеются провести в 2021 году Гран-при беспилотных электрических летающих автомобилей в трёх международных локациях. Точные места проведения гонок будут раскрыты дополнительно. По задумке организаторов, в конках примут участие четыре команды, в каждой из которых будет по два пилота, управляющих спидером дистанционно.

Беспилотный летательный аппарат Alauda Mk3 весит 130 кг. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды и может набирать высоту до 500 метров. Он оснащается съёмной батареей, которую можно заменить за 20 секунд. Продолжительность полёта на одном заряде батареи составляет от 10 до 15 минут. Аппарат также и оснащён лидаром и радаром для создания «виртуального силового поля» для предотвращения столкновений.

Источник: The Verge

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