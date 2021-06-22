Airspeeder провела первый испытательный полёт электрического гоночного спидера Alauda Mk3

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Представители Airspeeder сообщают, что электрический гоночный летательный аппарат Alauda Mk3 провёл свои первые испытательные беспилотные полёты в южной Австралии.

Alauda Mk3 представляет собой гоночный мультикоптер с вертикальным взлётом (eVTOL – electric vertical takeoff multicopter). Он управлялся дистанционно. Испытательные полёты проходили под контролем Управления безопасности гражданской авиации Австралии.

Следует отметить, что Airspeeder является гоночной серией на летательных аппаратах, а фактическим производителем таких устройств выступает компания Alauda Aeronautics. Их основателем является предприниматель Мэтью Пирсон. Конечная цель Airspeeder и Alauda Aeronautics заключается в создании летательных аппаратов для проведения гонок. Сами гонки задуманы в качестве следующего шага.

Благодаря проведению успешных лётных испытаний в Airspeeder надеются провести в 2021 году Гран-при беспилотных электрических летающих автомобилей в трёх международных локациях. Точные места проведения гонок будут раскрыты дополнительно. По задумке организаторов, в конках примут участие четыре команды, в каждой из которых будет по два пилота, управляющих спидером дистанционно.

Беспилотный летательный аппарат Alauda Mk3 весит 130 кг. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды и может набирать высоту до 500 метров. Он оснащается съёмной батареей, которую можно заменить за 20 секунд. Продолжительность полёта на одном заряде батареи составляет от 10 до 15 минут. Аппарат также и оснащён лидаром и радаром для создания «виртуального силового поля» для предотвращения столкновений.

Источник: The Verge