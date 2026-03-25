25.03.2026

Стали известны системные требования для Forza Horizon 6

София Шадрина

Forza Horizon 6 / Playground Games

Менее чем за два месяца до релиза на Xbox Series X|S и ПК, официальный аккаунт Forza Horizon 6 в соцсети Х опубликовал детали системных требований, необходимых для запуска игры на компьютерах


Чтобы соответствовать рекомендованным техническим характеристикам, понадобится система с видеокартой уровня RTX 3060 Ti, процессором Intel Core i5-12400F и 16 ГБ оперативной памяти. В то же время для игры в 4K при 60 FPS с трассировкой лучей нужны уже RTX 5070 Ti, Intel Core i7-12700K и 32 ГБ ОЗУ.

Также подтверждена поддержка DLSS 4, AMD FSR 4 или 3, а также Intel XeSS 2.1. В игре будут доступны отражения с трассировкой лучей и глобальное освещение.

Вот четыре конфигурации, представленные Playground Games:

Системные требования для Forza Horizon 6 / X.com

Минимальные

1080p при 60 FPS с низкими настройками графики
CPU: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
GPU: Nvidia GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT / Intel Arc A380
RAM: 16 ГБ
Накопитель: SSD
ОС: Windows 10/11 22H2 или более новая

рекомендованный

1440p при 60 FPS с высокими настройками графики
CPU: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X
GPU: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A580
RAM: 16 ГБ
Накопитель: SSD
ОС: Windows 10/11 22H2 или более новая


Extreme

4K при 60 FPS с максимальными настройками графики
CPU: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X
GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT
RAM: 24 ГБ
Накопитель: NVMe SSD
ОС: Windows 10/11 22H2 или более новая

Extreme RT

4K (с апскейлом) при 60 FPS с трассировкой лучей и настройками Extreme RT
CPU: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 5 7700X
GPU: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 9070 XT
RAM: 32 ГБ
Накопитель: NVMe SSD
ОС: Windows 10/11 22H2 или более новая.

Напомним, Forza Horizon 6 — это новая часть аркадной гоночной серии в открытом мире от Playground Games, которую издаёт Xbox Game Studios. Это «младшая» ветвь франшизы Forza Motorsport, но именно Horizon за последние годы стала её главной движущей силой — значительно более массовой и коммерчески успешной.

Формула серии почти не меняется со времён Forza Horizon: большой открытый регион, условный фестиваль как сюжетная рамка, сотни авто и микс дисциплин — от классических гонок до бездорожья, трюков и временных ивентов. Стоит отметить, что Horizon всегда балансировала между «симкадой» и чистой аркадой — физика упрощена, но машины чувствуются по-разному, и настройки все еще имеют значение.

Последняя на сегодня часть, Forza Horizon 5, стала одной из самых успешных игр в портфеле Xbox: десятки миллионов игроков, стабильная поддержка после релиза и регулярные обновления через формат «сезонов». Именно там Playground Games окончательно отработала модель «живой» игры — с еженедельными активностями, ротацией событий и постоянным притоком нового контента.

Forza Horizon 6, судя по всему, развивает эту же модель, но с заметным техническим скачком. Впервые для серии настолько явно акцентируют трассировку лучей не только в гараже, но и в самом геймплее (в том числе глобальное освещение), а также активное использование апскейлеров вроде DLSS и FSR как части «нормальной» конфигурации для 4K. Это косвенно показывает, что игра ориентируется уже на более новые GPU и постепенно отходит от старых консолей.

Отдельный момент — позиция игры в экосистеме Xbox. Серия Horizon давно является одной из ключевых для подписки Game Pass и фактически выполняет роль «витрины» технологий и сервисов Microsoft: кросплей, кроспрогрессия, постоянные онлайн-ивенты. В то же время это одна из немногих AAA-гонок, которая регулярно выходит и держит стабильный интерес аудитории, пока конкуренты либо смещаются в сторону симуляции, либо вообще берут паузы между релизами.

Источник: X.com

