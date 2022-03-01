Ajax спільно з Мінцифрою запустив застосунок «Повітряна тривога» — миттєві оповіщення про повітряну тривогу

Ajax за ініціативи ІТ-компанії stfalcon.com спільно з Мінцифри розробив застосунок «Повітряна тривога», який дозволяє отримувати на телефон миттєві оповіщення про повітряну тривогу. Програма безоплатна, працює вже доступна для завантаження в App Store та Google Play.

«Повітряна тривога» — це спеціальний застосунок для інформування про початок і закінчення тривоги в області, яку користувач сам вибрав у застосунку. Він надсилає максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона. Сповіщення у застосунку дублюють вуличні сирени у містах. «Повітряна тривога» — один з інструментів, важливо враховувати додаткові зовнішні попередження. Це єдиний застосунок, що підтримує критичні сповіщення серед аналогічних.

У віддалених, нових районах міст, невеликих містах і селах не всюди чути сирени чи інші інформувальні заходи. Тому необхідно мати альтернативний надійний інструмент зі сповіщеннями для контролю ситуації. Інформацію про тривоги застосунок отримує з перших вуст — від обласних адміністрацій України. Це надає можливість людям максимально швидко відреагувати на небезпеку.

Застосунок не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію.

Щоб отримувати сповіщення через «Повітряну тривогу»:

Встановіть застосунок через Google Play Market або AppStore . Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження. Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення. Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.

Для користування найактуальнішою версією застосунку необхідно обов’язково активувати автоматичне оновлення програм на смартфоні



Щоб оновити застосунок вручну на iOS:

Відкрийте магазин App Store. Натисніть на позначку профілю у верхній частині екрану. Знайдіть в списку застосунків «Повітряна тривога» . Натисніть кнопку Оновити порядок з застосунком.



Щоб оновити застосунок вручну на Android:

Відкрийте застосунок Play Маркет. Натисніть на позначку профілю у правому верхньому куті екрану. Виберіть Управління застосунками та пристроєм і перейдіть у вкладку Управління. Натисніть на кнопку Доступні оновлення, щоб відкрити список застосунків, які потребують оновлення. Виберіть застосунок «Повітряна тривога» . Натисніть Оновити.

Наразі «Повітряна тривога» працює у 12 областях:

Вінницька

Волинська

Донецька

Закарпатська

Київська

Львівська

Полтавська

Рівненська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Чернівецька

Розробники працюють над розширенням списку областей. Застосунок розроблено в екстрених умовах протягом одного дня, тому все ще можуть спостерігатися незначні проблеми. Команда розробників про них знає та працює над покращенням роботи застосунку.