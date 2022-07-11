«Альфа-Банк» сменил название на «Сенс Банк», чтобы избавиться от всяких ассоциаций со страной-агрессором

11 июля «Альфа-Банк» провел ребрендинг и сменил название на «Сенс Банк» — ранее банк, как положено, известил об изменениях Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает FinClub.

«Полное наименование на украинском языке: акционерное общество «Сенс Банк», — говорится в письме кредитного учреждения. На английском банке теперь будет именоваться «Joint Stock Company Sense Bank».

Что касается нового названия «Сенс Банк», то оно соответствует названию мобильного приложения банка — Sense SuperApp.

После наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка Нацбанк отстранил их от управления и назначил независимым доверенным их представителем болгарского экономиста и экс-государственного деятеля Симеона Дянкова. Теперь администрация Альфа-Банка отказывается от бренда Альфа, чтобы избавиться от любых ассоциаций с россиянами и страной-агрессором.

«Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в россии бренда», — подчеркивал господин Дянков в июньском интервью Интерфакс-Украина.

Украинский «Альфа-Банк» не попал под санкции, поскольку отнесен НБУ к системно важным и никак не связан с попавшими под санкции российскими акционерами. В нем хранится 48 млрд грн депозитов физлиц (6% всех депозитов в украинских банках) и 24 млрд грн средств предприятий. Банк обслуживает 2,6 млн физлиц, 55 тыс. юридических и 88 тыс. ФЛП.

На прошлой неделе приложение Sense SuperApp поднялось на первое место в украинском App Store в разделе «Финансы» — это произошло после того, как «ПриватБанк» и monobank вернулись к рыночному курсу валютной конвертации при оплате картой. Дело в том, что Альфа-Банк продолжил продавать валюту дешевле всего. В прошлую пятницу соучредитель monobank Олег Гороховский с насмешкой прокомментировал достижение Sense SuperApp, написав в соцсетях, что «карточные туристы» переместились в «Альфа-Банк».