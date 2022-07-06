«Приватбанк» и monobank с сегодняшнего дня подняли курс валют при оплате картой до уровня наличного курса

ПриватБанк с 6 июля устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных операций. Это означает, что с сегодняшнего дня курс валют при оплате картой поднимается до уровня наличного курса. Этим решением банк фактически положил конец «карточному туризму» Серая схема ввоза в страну наличной валюты, когда человек брал много карточек, переходил границу, снимал по официальному курсу, а возвращалась назад и сдавал эти доллары или евро по повышенному рыночному курсу..

Прежде всего, речь идет о курсах конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт. В банке объяснили, что устанавливают курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов.

Напомним, 20 мая 2022 года НБУ постановлением №102 разрешил банкам списывать средства с гривневых карт за границей по рыночному курсу и уменьшил лимит на снятие наличных денег за рубежом до 50 тысяч гривен в эквиваленте (ранее было 100 тысяч). То есть НБУ фактически разрешил банкам покупать валюту по фиксированному курсу, а продавать ее по рыночному. Тогда в «ПриватБанке» сообщили, что банк сохранит курс конвертации гривны в иностранную валюту по своим картам за пределами страны, который действовал до отмены Нацбанком ограничений на верхний предел такого курса. И вот сейчас «ПриватБанк» изменил политику и выровнял карточный и наличный курсы.

По состоянию на 6 июля курс на сайте «ПриватБанка» составляет 35,461 грн за доллар за продажу и 36,64 грн за евро.

Вместе с «ПриватБанком» карточный и наличный курс валютообмена выровнял monobank, сообщает волонтер и блогер Игорь Лаченков. Теперь, если гривневой картой рассчитываться за границей или будет снимать доллар в банкоматах, то конвертация будет происходить по новому курсу продаж плюс 2% комиссии за конвертацию. В monobank карточный курс поднялся до 35,18 грн/$ и 35,99 грн/€ соответственно.

В конце июня monobank нашел способ обойти ограничения НБУ, обязывающие продавать валюту по установленному регулятору курсу — тогда он открыл всем ФОП валютные карты для командировочных расходов (лазейка работала только за границей).