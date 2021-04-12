Alibaba оштрафовали в родном Китае за нарушение антимонопольного законодательства — на рекордные 2,8 миллиарда долларов
Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group (владелец AliExpress, Tmall и TaoBao) получил в Китае рекордный штраф в размере 18,228 миллиарда юаней (2,8 миллиарда долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
По итогам расследования, начатого в декабре 2020-го, Государственное управление по контролю рынка Китая (SAMR) признало, что с 2015 года основанная миллиардером Джеком Ма компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке — запрещала продавцам, пользующимся услугами Alibaba, открывать магазины на конкурирующих площадках. Помимо штрафа, соответствущего 4% от общей выручки компании в Китае за 2019 год, Alibaba предписано устранить выявленные нарушения.
Штраф для Alibaba — рекордный в истории регулятора Китая. Ранее рекорд принадлежал американской компании Qualcomm, оштрафованной в 2015 году почти на один миллиард долларов.
Антимонопольному расследованию и назначению штрафа против технологического гиганта Alibaba предшествовал конфликт его основателя Джека Ма с властями Китая — 24 октября 2020 года в Шанхае он открыто выступил с критикой финансовой политики страны за сдерживание инноваций и сравнивал банки с «ломбардами». После этого китайские власти приостановили ранее санкционированный листинг Ant Group — финтех-компания бизнесмена готовилась к крупнейшему IPO в мире, планируя привлечь более $35 млрд с выходом сразу на две биржи (Шанхайскую и Гонконгскую) и повышением оценки в будущем до $315 млрд. Одновременно сам бизнесмен исчез из публичного поля на три месяца.
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