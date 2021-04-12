Alibaba оштрафовали в родном Китае за нарушение антимонопольного законодательства — на рекордные 2,8 миллиарда долларов

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Китайский интернет-ритейлер

По итогам расследования, начатого в декабре 2020-го, Государственное управление по контролю рынка Китая (SAMR) признало, что с 2015 года основанная миллиардером Джеком Ма компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке — запрещала продавцам, пользующимся услугами открывать магазины на конкурирующих площадках. Помимо штрафа, соответствущего 4% от общей выручки компании в Китае за 2019 год, Alibaba предписано устранить выявленные нарушения.

Штраф для — рекордный в истории регулятора Китая. Ранее рекорд принадлежал американской компании Qualcomm, оштрафованной в 2015 году почти на один миллиард долларов.

Антимонопольному расследованию и назначению штрафа против технологического гиганта