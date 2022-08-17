Alienware анонсировала игровые мониторы с высокой частотой обновления и подставками для гарнитуры

Компания Alienware подготовила к выпуску пару новых игровых мониторов, которые получили более компактный дизайн по сравнению с предыдущими решениями бренда. Новинки имеют меньшие основания и выдвижные подставки для гарнитуры, что позволяет высвободить место на рабочем столе.

Более компактная модель Alienware AW2523HF оснащена 25-дюймовой IPS матрицей с разрешением Full HD. Она поддерживает HDR10 и AMD FreeSync Premium Pro, сертифицирована Vesa AdaptiveSync и обеспечивает охват 99% спектра sRGB. Устройство обеспечивает переменную частоту кадров до 360 Гц.

27-дюймовый игровой монитор Alienware AW2723DF также имеет IPS панель, но в данном случае обеспечивается полный охват спектра sRGB и 95% цветового пространства DCI-P3 (в режиме Creator Mode). Устройство поддерживает разрешение Quad HD, частоту обновления 240 Гц (с возможностью разгона до 280 Гц) и имеет сертификацию DisplayHDR 600, NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro. Дополнительно на задней панели имеются светящийся логотип Alienware и число 27.

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Обе новинки получили одинаковый набор интерфейсов. Пользователям доступны два разъёма HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, разъём USB 3.2 Type-B Gen 1, четыре разъёма USB-A, Разъём для наушников и линейный выход. Для управления настройками предусмотрен джойстик.

Игровой монитор Alienware AW2523HF поступит в продажу с 27 сентября по цене $449,99. 27-дюймовую модель Alienware AW2723DF можно будет купить с 6 октября по цене $649,99.

Источник: The Verge