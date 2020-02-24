Американский инженер Майк Хьюз разбился на самодельной паровой ракете. Он хотел доказать, что Земля плоская





Американский инженер-любитель Майкл Хьюз, более известный как Безумный Майк, трагически погиб во время очередных испытаний самодельной ракеты на паровом двигателе. Инцидент, оборвавший жизнь инженера на 64 году, произошел 22 февраля.

Майкл Хьюз — один из самых известных (в узких кругах) сторонников теории плоской Земли. Для ее подтверждения он в 2014 году собрал первую пилотируемую ракету, на которой сумел пролететь 419 метров в пустыне Аризоны. В 2018 году он осуществил еще один запуск своей ракеты в пустыне Мохаве, поднявшись на высоту 571 метр. В субботу, 22 февраля, 64-летний Хьюз предпринял попытку подняться еще выше — на высоту 5 тысяч футов (чуть больше 1,5 километра). Испытания проводились в пустыне рядом с городом Барстоу, штат Калифорния. И завершились трагедией.

При старте оторвался парашют, что можно видеть на видео выше, после чего ракета упала в полумиле от места запуска.

Телеканал Science Channel, который снимал пуск для будущего документального фильма «Самодельные астронавты» («Homemade Astronauts»), выразил соболезнования всем родным и близким бесстрашного инженера. Хьюз планировал подняться на ракете к границе космоса, к линии Кармана на высоту 100 км, и этот полет должен был помочь ему собрать деньги на будущий запуск.

Источник: space.com