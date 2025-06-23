Аналог «Искандер-М»: Украина впервые применила баллистическую ракету «Сапсан» и начала серийное производство

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал журналистам украинскую баллистическую «Сапсан», сравнимую с российской «Искандер-М».

В интервью The Times Ермак заявил, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан». Более того, ракету впервые применили в бою в прошлом месяце. Тогда она поразила российскую военную цель на расстоянии 300 км.

Баллистическая ракета малой дальности «Сапсан» несет на борту 480 кг взрывчатки и движется со скоростью более 5 Маха (более 6000 км/ч). Это ставит ее в один ряд с ракетами «Искандер-М», которые развивают до 6 Маха. Дальность поражения ракеты засекречена, но издание утверждает, что она может достигать 500 км. Журналисты спросили, сможет ли «Сапсан» поразить москву:

«Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем неоднократно удивить наших врагов. […] Мы точно умеем удивлять мир. Это хорошая привычка. Лучше, чтобы вы что-то видели, а не чтобы я об этом говорил. Оставим это как есть», — ответил Андрей Ермак.

Также руководитель ОП рассказал о значении операции «Паутина». Он подчеркнул, что это был не единичный случай, и что «каждый россиянин должен почувствовать, что такое постоянная опасность». Ермак еще раз подтвердил желание Украины приобрести пакет американского вооружения, прежде всего ракеты ПВО.

Ранее ITC.ua рассказывал об истории создания ракет «Сапсан», со многими техническими решениями, программами разработок и их отменой. Баллистические ракеты — один из ключевых видов вооружения в российско-украинской войне, россияне нанесли Украине много вреда своими «Искандерами». «Сапсан» — не единственная подобная украинская разработка, ранее мы писали о ракетах «Нептун», «Гром-2», «Тайфун-4» и другие.