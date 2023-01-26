Android 14 сможет запрещать установку старых приложений – ограничение можно будет обойти через командную строку

Чтобы уменьшить вероятность проникновения на устройства вредоносных программ, Android 14 может начать полностью блокировать установку приложений, предназначенных для устаревших версий Android.

В течение многих лет правила магазина Google Play гарантировали, что разработчики Android смогут обновлять свои приложения, чтобы использовать новейшие функции и меры безопасности платформы Android. В этом месяце правила были обновлены – теперь они требуют, чтобы недавно добавленные приложения были ориентированы как минимум на Android 12.

Ранее минимальные требования к уровню API применялись только к приложениям, предназначенным для магазина Google Play. Если разработчик хотел создать приложение для более старой версии ОС, он мог попросить своих пользователей загрузить APK-файл вручную. Точно так же, если приложение для Android не обновлялось с момента изменения рекомендаций, Play Store продолжал предоставлять приложение тем, кто уже устанавливал его раньше.

Согласно недавно опубликованному коду, Android 14 ужесточает требования к API, полностью блокируя установку устаревших приложений. Это изменение заблокирует загрузку определенных APK-файлов пользователями, а также сделает невозможнім установку из сторонних магазинов – программа просто не сможет установиться.

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Первоначально устройства Android 14 будут блокировать только приложения, предназначенные для очень старых версий Android. Однако со временем планируется повысить порог до Android 6.0 (Marshmallow), постепенно наращивая номер версии. Однако скорее всего каждый производитель устройств будет решать, какой порог устаревших приложений будет действовать на устройстве и будет ли он вообще.

Вредоносные приложения могут быть специально ориентированы на более низкую версию SDK, чтобы избегать ограничений более поздних версий API. Блокируя устаревшие приложения, Google намерен сдержать распространение таких программ на Android.

Тем не менее, если по какой-либо причине вам нужно установить устаревшее приложение, это все равно будет возможно через командную строку, используя новый специальный флаг. Учитывая необходимые для этого дополнительные шаги, маловероятно, что кто-то установит вредоносное ПО непреднамеренно.

Джерело: 9to5google