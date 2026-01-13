Новости Устройства 13.01.2026 comment views icon

Anker анонсировала Solix E10: резервное питание для дома на 66 кВт / 90 кВт-ч

Вадим Карпусь

Anker анонсировала умную гибридную систему резервного питания для дома Solix E10. Это решение ориентировано как на работу во время отключений электроэнергии, так и на снижение расходов на электричество. Систему можно запитать от солнечных панелей или умного генератора, а емкость аккумуляторов масштабировать до 90 кВт-ч.

Система Anker Solix E10 рассчитана на сценарии аварийного питания. Она поддерживает предупреждение о непогоде, что позволяет заранее начать зарядку батарей перед штормом или другими стихийными бедствиями. Кроме этого, Solix E10 можно использовать для экономии средств: компания заявляет, что сочетание солнечной генерации и режима учета тарифов по времени суток способно снизить счета за электроэнергию до 80%.

Базовая конфигурация Anker Solix E10 включает силовой модуль и аккумулятор емкостью 6 кВт-ч. При необходимости систему можно расширить до 90 кВт-ч, что, по оценкам Anker, обеспечивает от 12 часов до 15 дней резервного питания в зависимости от нагрузки. Система поддерживает подключение солнечных панелей с максимальной входной мощностью до 27 кВт.

Еще одним источником энергии может стать умный генератор Anker Smart Generator, который работает на трех типах топлива: бензине, природном газе и пропане. Генератор автоматически останавливается в заранее заданные «тихие часы», чтобы не мешать во время сна.

Стандартная номинальная выходная мощность Solix E10 составляет 7,6 кВт, а в режиме Turbo Output система может выдавать до 30 кВт. Для покрытия пиковых нагрузок предусмотрена импульсная мощность до 66 кВт — этого достаточно, в частности, для запуска мощного центрального кондиционера. Для работы с повышенной мощностью используется аксессуар 200A Power Dock, который также обеспечивает бесшовное переключение менее чем за 20 мс при внезапных отключениях. Управление системой и мониторинг потребления электроэнергии доступны дистанционно через приложение Anker.

В США базовая версия E10 Base System будет стоить $4299. Комплект E10 со Smart Inlet Box оценили в $4599. Набор из E10 и Power Dock обойдется в $5799, а полный комплект с E10, Power Dock и Smart Generator — в $7399.

Зарядная станция Anker Solix F3000: 3 кВт-ч емкости и 3600 Вт мощности – можно удвоить и сэкономить $1000

Источник: notebookcheck

