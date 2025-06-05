Зарядная станция Anker Solix F3000: 3 кВт-ч емкости и 3600 Вт мощности – можно удвоить и сэкономить $1000

Украинцам хорошо знакома ситуация с отключениями электроснабжения. Это влияет не быт, работу и даже эмоциональное состояние. В такие времена павербанки уже не радуют, а фраза «отключили свет» звучит как начало триллера. Хотя в последнее время таких отключений не было, но всегда надо быть готовыми к возможным перебоям. И вот компания Anker подготовила к выпуску портативную зарядную станцию Anker Solix F3000. Это уже не просто про «зарядить телефон и ноутбук», а целый домашний энергокомплекс в чемодане на колесах. И нет, это не преувеличение.

Anker позиционирует новинку как промежуточное звено между уже имеющимися моделями Solix F2000 (бывшая PowerHouse 767) и топовой Solix F3800. Новая зарядная станция Anker Solix F3000 получила емкость 3072 Вт-ч (3 кВт-ч), максимальную мощность 3600 Вт, и может стать настоящим «спасителем» в случае отключения света или в условиях выезда на природу. А если этого мало — две F3000 можно соединить в один блок, получив аж 7200 Вт мощности. Такого хватит даже для электроплиты, бойлера и, возможно, вашей домашней лаборатории.

Внутри разместились батареи LFP (литий-железо-фосфатные), которые имеют репутацию долговечных и выносливых. Anker обещает до 3000 циклов зарядки или 10 лет службы. Solix F3000 поддерживает несколько способов зарядки, включая солнечные панели мощностью до 2400 Вт. Всего на вход устройство принимает до 3600 Вт, так что зарядить его можно довольно быстро — даже от сети, даже от солнца, даже одновременно. Хотя весит станция немало — 41,5 кг, транспортировку облегчает корпус с раскладной ручкой и большими колесами.

Anker пока не назвала официальной цены, но компания намекает, что F3000 будет стоить где-то между $1300 и $3200 — в зависимости от конфигурации. А для тех, кто хочет сэкономить, с 4 по 24 июня 2025 года действует заманчивое предложение — $1000 скидки для тех, кто зарегистрируется заранее. Такая «ранняя птичка» может очень серьезно сэкономить.

Для заинтересованных предлагаем обзоры зарядных станций Anker Solix C300X и Anker Solix C800X.

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Источник: notebookcheck