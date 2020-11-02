Анонсирован компьютер Raspberry Pi 400 в форм-факторе компактного клавиатурного моноблока





Организация Raspberry Pi Foundation анонсировала выпуск новой модели компьютера Raspberry Pi 400. Но в данном случае устройство уже нельзя назвать традиционным микрокомпьютером. Новинка выполнена в форм-факторе клавиатурного моноблока, который знаком по таким старым моделям, как ZX Spectrum и Commodore 64.

Компьютер Raspberry Pi 400, за исключением своего внешнего исполнения, во многом похож на прошлогоднюю модель Raspberry Pi 4. Новинка получила 4-ядерный процессор на базе архитектуры ARM, хотя в случае Raspberry Pi 400 применяется более производительный чип. Его вычислительные ядра ARM Cortex-A72 работают на частоте до 1,8 ГГц (до 1,5 ГГц в случае Raspberry Pi 4). Устройство также несёт на борту 4 ГБ оперативной памяти и слот для карты microSD в качестве хранилища. Система предлагает пользователям гигабитный сетевой порт Ethernet, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. При помощи двух портов micro HDMI моноблок можно подключить к внешним мониторам или телевизору для передачи видео с разрешением 4K и частотой 60 Гц. Ещё система предлагает два порта USB 3.0, один порт USB 2.0 и порт USB-C для питания. Дополнительно доступен интерфейс ввода-вывода GPIO для подключения дополнительных внешних устройств.

Компьютер Raspberry Pi 400 уже доступен для покупки по цене $70. Устройство является вполне достаточным решением для выполнения ежедневных задач, в том числе программирования. Для его использования достаточно установить карту памяти microSD, подключить телевизор или монитор через порт micro HDMI, мышь и источник питания. Также на рынок поступил набор стоимостью $100. Помимо самого компьютера он также включает мышь, блок питания, карту памяти microSD, HDMI-кабель и инструкция для начала работы.

В зависимости от региона, Raspberry Pi 400 может содержать клавиатуру с 78 или 79 клавишами. Конструкция самой клавиатуры аналогична клавиатуре большинства компактных ноутбуков. На момент запуска доступно шесть различных раскладок клавиатуры: для Великобритании, США, Германии, Франции, Италии и Испании. В ближайшее время появятся дополнительные варианты для рынков Норвегии, Швеции, Дании, Португалии и Японии.

В Raspberry Pi Foundation считают, что компьютер Raspberry Pi 400 может использоваться не только детьми для обучения программированию. Он может стать полноценной системой для нетребовательных пользователей и даже корпоративным настольным компьютером или системой для центра обработки звонков. Потому и предусмотрена возможность подключения двух мониторов.

Источник: The Verge