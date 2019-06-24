Представлен микрокомпьютер Raspberry Pi 4 с более мощным процессором, 1/2/4 ГБ ОЗУ и поддержкой 4K по цене от $35

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Компания Raspberry Pi Foundation выпустила более мощную и функциональную версию своего микрокомпьютера. Новинка получила обозначение Raspberry Pi 4 Model B и привлекательный ценник от $35.

Микрокомпьютер Raspberry Pi 4 Model B оснащается новым четырехъядерным процессором Broadcom (ARM Cortex-A72) с рабочей частотой 1,5 ГГц, который втрое быстрее предшественников. Новая начинка способна декодировать HEVC-видео в качестве 4Kp60 и поддерживает графику OpenGL ES 3.x, что позволит использовать устройство в роли медиахаба.

За беспроводные коммуникации отвечают модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, за проводные — сетевой порт Gigabit Ethernet, два USB 3.0, два USB 2.0 и два micro-HDMI с поддержкой разрешения до 4K. Старый разъем питания micro-USB заменили на более современный USB-C.

Пользователь может выбрать конфигурацию с 1 ГБ, 2 ГБ или 4 ГБ памяти LPDDR4 SDRAM в зависимости от потребностей, версии обойдутся в $35, $45 и $55 соответственно. Новинка поддерживает аксессуары более старых моделей, при этом разработчики также подготовили ряд свежих аксессуаров, включая новый корпус.

Источник: Engadget, Raspberry