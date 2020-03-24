Анонсирован крупный умный телевизор Redmi Smart TV Max 98 по цене $2825, предусматривающий специальную услугу доставки и установки





Во время презентации смартфона Redmi K30 Pro также был представлен и телевизор умный телевизор под названием Redmi Smart TV Max 98. Как видно из названия, устройство получило большой 98-дюймовый дисплей. Как отмечает производитель, по своим размерам экран на 13,6% превосходит стандартный 1,2-метровый спальный матрац и сопоставим по размерам с теннисным столом. В устройстве применяется панель с поддержкой разрешения 4K UHD.

Новинка обеспечивает охват 85% цветового пространства NTSC. Экран телевизора имеет 192 динамические зоны подсветки, что призвано повысить контрастность изображения. Также сообщается о поддержке технологии MEMC, которая динамически подстраивает изображение, чтобы сделать картинку на экране более плавной, а детали изображения – более чёткими. В телевизоре используется изготовленный по индивидуальному заказу процессор, который производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса, 4 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище ёмкостью 64 ГБ.

Ранее генеральный директор Redmi Лу Вайбинг говорил, что было продано только 82 экземпляра предыдущего 98-дюймового телевизора. Причиной такого удручающего результата назывались различные потребительские препятствия, такие как высокие цены, а также сложный процесс установки. В компании учли выявленные недочёты, и теперь покупателям Redmi Smart TV Max 98 предлагается эксклюзивная услуга VIP-доставки. Она будет включать в себя предпродажное общение, обзор места установки, планы установки, доставку телевизора специальным автомобилем, профессиональную команду по доставке и установке. Покупателям также будет предложено профессиональное обслуживание клиентов.

Что касается цены, то купить телевизор Redmi Smart TV Max 98 можно будет с 9 апреля в фирменных магазинах Xiaomi Mall и Xiaomi Home по цене около $2825.

Источник: gizmochina