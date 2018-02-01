Анонсирован стандарт UFS 3.0 с удвоенной скоростью и сниженным напряжением

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Организация JEDEC анонсировала новый стандарт UFS 3.0, который обеспечивает 2-кратный прирост скорости передачи данных по сравнению с действующей версией. Вместе с тем, предусмотрено снижение потребления энергии.

По одной линии интерфейса UFS 3.0 обеспечивается скорость передачи данных 11,6 Гбит/с, что в 2 раза превышает возможности UFS 2.1. Для тех задач, где такие скоростные показатели окажутся недостаточными, можно задействовать две линии, соответственно, скорость передачи данных составит 23,2 Гбит/с.

Вместе с тем, стандарт UFS 3.0 предусматривает работу при напряжении питания 2,5 В. Стандарт предыдущего поколения требовал напряжение питания от 2,7 В до 3,6 В.

Также сообщается, что JEDEC добавила поддержку расширенного температурного диапазона – от -40 градусов Цельсия до +105 градусов Цельсия. Такая возможность может быть затребована автопроизводителями. Вместе с тем, добавлены режим обновления работы и протоколирования ошибок, что призвано повысить надёжность данных.

Наконец, JEDEC внедрила незначительные изменения в стандарт UFS для работы с картами памяти.

Источник: gsmarena