Анонсирована беззеркальная камера Fujifilm X-T4 со встроенной системой стабилизации и поддержкой записи видео 4K/60p





Модельный ряд беззеркальных цифровых камер компании Fujifilm пополнился новым флагманским устройством X-T4. Новинка получила ряд аппаратных улучшений по сравнению с предшественником. И пожалуй, наиболее значимым из них является интеграция системы стабилизации изображения в корпус камеры. Она позволяет компенсировать до 6,5 шагов экспозиции.

Устройство оснащено 26-мегапиксельным BSI CMOS сенсором формата APS-C. Камера Fujifilm X-T4 также получила улучшенную систему автоматической фокусировки, новый механический затвор и отличается повышенной производительностью. Так, новая модель способна вести серийную съёмку фотографий с отслеживанием объекта автофокусом со скоростью 15 кадров в секунду при использовании механического затвора и 20 кадров в секунду при использовании электронного затвора.

Анонсированное устройство содержит электронный OLED видиоскатель с разрешением 3,68 млн пикселей и частотой обновления изображения 100 Гц. Также в наличии имеется поворотный сенсорный дисплей с повышенным до 1,62 млн точек разрешением. Есть горячий башмак для подключения внешней вспышки и аксессуаров, но встроенной вспышки нет. Для хранения отснятого материала могут использоваться две карты памяти SD UHS-II. Порт USB-C обеспечивает поддержку USB Power Delivery для зарядки батареи. Кстати, новая батарея NP-W235 обладает увеличенной ёмкостью по сравнению с предыдущей моделей и позволяет сделать до 500 фотографий на одной зарядке. На корпусе не нашлось места для гнезда для наушников, но в комплект поставки входит переходник USB-C-3,5 мм, что всё же позволяет мониторить звук во время записи.

Камера Fujifilm X-T4 получила поддержку сразу 12 режимов симуляции плёнки, включая Eterna Bleach Bypass. Устройство способно записывать видео в разрешении 4K (DCI или UHD) с частотой до 60 кадров в секунду и максимальным битрейтом до 400 Мбит/с. Доступна запись в 10-битном режиме F-Log. Также поддерживается возможность записи видео в разрешении Full HD с частотой до 240 кадров в секунду, что позволяет создавать записи Slow-Motion с 4-10-кратным замедлением движения.

Новая камера Fujifilm X-T4 поступит в продажу весной по рекомендованной розничной цене $1699. Это на $200 дороже первоначальной цены предыдущей модели X-T3. Новую камеру также можно будет купить и в комплекте со сменным объективом. Так, за комплект с объективом 18-55mm F2.8-4.0 OIS предстоит заплатить $2099, а комплект с объективом 16-80mm F4 OIS WR обойдётся уже в $2199.

Источник: The Verge, Dpreview