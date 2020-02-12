Анонсирована камера Olympus OM-D E-M1 Mark III формата Micro Four Thirds по цене $1800





Компания Olympus подготовила к выпуску новую камеру OM-D E-M1 Mark III формата Micro Four Thirds. Данная модель получила ряд улучшений по сравнению с предшественником, выпущенным в 2016 году, но при этом стала более компактной и немного подешевела.

Дизайн новинки не претерпел существенных изменений, пользователи даже могут использовать ту же вертикальную рукоятку на новинке. Из видимых изменений можно выделить лишь дополнительный настраиваемый режим на колёсике управления, теперь их четыре.

В камере используется те же 20,4-мегапиксельный Live MOS сенсор и 101-точечная система автоматической фокусировки. Зато устройство получило новый процессор обработки изображений TruePic IX, и большинство нововведений связано именно с ним. Например, режим Starry Sky AF позволяет вести съёмку звёздного неба с автофокусом без использования штатива. При этом для фокусировки используется информация о яркости, полученная сенсором. Новый процессор также позволил использовать существенно улучшенные алгоритмы определения лиц и глаз в кадре. В частности, Olympus OM-D E-M1 Mark III значительно лучше справляется с отслеживанием маленьких лиц и глаз.

Скорость серийной съёмки при работающем отслеживающем автофокусе и автоматическом определении экспозиции составляет 18 кадров в секунду, а при блокированной работе автофокусе и несменной экспозиции скорость серийной съёмки повышается до 60 кадров в секунду. В новинке реализована улучшенная встроенная система стабилизации изображения, которая компенсирует 7 шагов экспозиции (по сравнению с 5,5 шагами в предшественнике). Затвор также был улучшен, и теперь для него заявлен ресурс 400 тыс. срабатываний – в 2 раза больше по сравнению с предшественником. Ещё одним улучшением стало использование модуля беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Наконец, камера OM-D E-M1 Mark III стала первой в модельном ряду Olympus, позволяющей обновлять прошивку с помощью мобильного приложения. Мобильное приложение также позволяет импортировать и экспортировать профили.

Новая камера Olympus OM-D E-M1 Mark III поступит в продажу по рекомендованной розничной цене $1799, что на $200 дешевле, чем у предшественника на момент старта продаж. Также на выбор пользователей будут предлагаться два набора, включающие саму камеру и сменный объектив к ней: M.Zuiko 12-40mm f/2.8 – $2499,99 и M.Zuiko 12-100mm f/4.0 – $2899,99.

Источник: The Verge