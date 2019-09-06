Анонсирована кинокамера Canon EOS C500 Mark II с поддержкой записи видео 5.9K и 4K с частотой 60p и ценой $16 тыс.

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Компания Canon официально анонсировала новую кинокамеру Canon EOS C500 Mark II, которая отличается модульным дизайном.

Анонсированная модель оснащена полнокадровым сенсором, который способен записывать видео в разрешении 5.9K и 4K с частотой 60p или в разрешении 2K с частотой 120p. При этом сенсор обладает динамическим диапазоном в 15 ступеней экспозиции. За обработку данных отвечает новый процессор DIGIC DV 7. Поддерживается запись в формате Cinema RAW Light и 4K 4:2:2 10-бит в формате XF-AVC. Система автоматической фокусировки Dual Pixel CMOS AF поддерживает определение лиц. В новинке впервые для кинокамер Canon реализована встроенная 5-осевая электронная система стабилизации изображения. Среди прочего упоминается поддержка Canon Log 2 и 3, пользовательских таблиц LUT. Для хранения отснятого контента доступны два слота для карт памяти CFexpress.

Впервые для камер Canon реализована возможность самостоятельной смены байонета. Пользователи могут работать с объективами EF, а также имеют возможность докупить модули с системой крепления EF-lock или PL. В целом, модульная конструкция позволяет использовать 13 аксессуаров по мере их необходимости, включая 4,3-дюймовый LCD дисплей, держатель GR-V1, электронный видоискатель, сетевое соединение Ethernet, и др. Поддерживаются модули расширения EU-V1 и EU-V2.

Камера Canon EOS C500 Mark II поступит в продажу в декабре 2019 года по ориентировочной цене $15999.

Источник: canonrumors