Анонсирована Oculus Go — самодостаточная гарнитура виртуальной реальности стоимостью всего $199

Сегодня на мероприятии для разработчиков Oculus Connect одноименная компания представила гарнитуру виртуальной реальности Oculus Go. Новинке не нужен для работы смартфон, ее стоимость составляет всего $199, а продажи начнутся в самом начале 2018 года.

Гарнитура Oculus Go самодостаточна — она не нуждается в подключении к ПК с помощью кабеля, в нее не нужно вставлять смартфон, как в другие бюджетные гарнитуры. Разработчики отмечают, что эта модель является «самым легким вариантом попробовать VR» и позиционируют ее, как средство для игры, просмотра фильмов и концертов, а также общения с друзьями в виртуальной реальности.

Модель Oculus Go почилась сверхлегкой «дышащей» благодаря использованию ткани, так что ее наверняка можно будет без проблем использовать долгое время без перерывов. В оптической части используются LCD-экраны с высоким разрешением и улучшенные линзы (пока без технических подробностей), которые обещают живую картину с широким полем зрения.

В комплект поставки входит миниатюрный беспроводной контроллер с сенсорной зоной и несколькими кнопками, который позволит взаимодействовать с окружающим миром в виртуальной реальности.

Непосредственно в гарнитуру встроена акустика, но для желающих использовать собственные наушники разработчики предусмотрели стандартный 3,5 мм аудиопорт. Программное обеспечение новинки совместимо с Gear VR, так что все доступные приложения и игры будут работать и с Oculus Go.

Отметим, что о планах Oculus представить бюджетную автономную гарнитуру виртуальной реальности стало известно еще в середине лета.

Источник: Oculus