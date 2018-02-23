Анонсирована полнокадровая камера Pentax K-1 Mark II по цене $2000, владельцы оригинальной модели могут обновиться за $550

Компания Ricoh анонсировала новую цифровую зеркальную камеру Pentax K-1 Mark II, которая представляет собой модернизированную версию Pentax K-1.

Новинка получила такой же 36,4-мегапиксельный полнокадровый сенсор, что и модель первого поколения. Вместе с тем, в анонсированном устройстве используются графический процессор Prime IV и встроенный акселератор обработки данных. Оба эти компоненты позволяют улучшить качество снимков при съёмке в условиях слабой освещённости. Камера Pentax K-1 Mark II позволяет повышать светочувствительность до ISO 819200. Аппарат выполнен в корпусе из магниевого сплава и оснащён поворотным 3,2-дюймовым дисплеем. Корпус обеспечивает защиту от влаги и пыли. Поддерживается возможность записи видео в разрешении Full HD 1920×1080 точек с частотой до 60 кадров в секунду, а также реализован интервальный режим записи видео в разрешении 4K. Он позволяет делать серию клипов в разрешении 3840×2160 точек с фиксированным интервалом. Новинка отличается обновлённым встроенным программным обеспечением, благодаря чему улучшается детализация и цветопередача снимков.

Новая камера Pentax K-1 Mark II поступит в продажу в апреле по рекомендованной розничной цене $1999,95. Комплект, включающий камеру и сменный объектив Pentax-D 28-105mm, оценивается в $2399,95. Владельцам первой версии Pentax K-1 предлагается возможность модернизации до Pentax K-1 Mark II (путём замены системной платы и логотипа) всего за $550. Данная акция продлится с 21 мая по 30 сентября этого года.

Источник: The Verge