Анонсированы умная колонка Redmi XiaoAI Speaker Play за $11 и роутер Redmi AC2100 с шестью антеннами за $24

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Помимо смартфона Redmi K30 на сегодняшней презентации также были представлены и другие новинки китайского бренда, включая ноутбук RedmiBook 13, бюджетную умную колонку Redmi XiaoAI Speaker Play и роутер Redmi AC2100.

Умная колонка Redmi XiaoAI Speaker Play оснащена 1,75-дюймовым динамиком мощностью 5 Вт, который имеет U-образную форму воздуховода и большую звуковую камеру объёмом 350 см3. По заверениям производителя, новинка использует шлюз Bluetooth Mesh последнего поколения, что позволяет использовать её для управления устройствами умного дома, такими как интеллектуальные дверные замки и лампы. В устройстве реализована технология распознавания голосовых особенностей, которая со временем позволяет лучше понимать пользователя. Умная колонка Redmi XiaoAI Speaker Play поступит в продажу в Китае с 12 декабря по цене около $11.

Что касается роутера Redmi AC2100, то новинка оснащена шестью внешними антеннами и поддерживает работу в частотных диапазонах Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц. Пропускная способность заявлена на уровне 1733 Мбит/с. Продажи тоже стартуют 12 декабря по цене около $24.

Источник: gizmochina