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Представлен смартфон Redmi K30 с 5G и Snapdragon 765 по цене от $284, а также более доступная 4G-версия

Представлен смартфон Redmi K30 с 5G и Snapdragon 765 по цене от $284, а также более доступная 4G-версия

Представлен смартфон Redmi K30 с 5G и Snapdragon 765 по цене от $284, а также более доступная 4G-версия


В Китае состоялась официальная презентация нового смартфона Redmi K30. Новая модель приносит поддержку связи 5G в средний сегмент.

Представленное устройство оснащено 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 точек, соотношение сторон 20:9). Используемая панель поддерживает частоту обновления 120 Гц. В верхнем правом углу экрана имеется продолговатое сквозное отверстие, в котором разместилась двойная фронтальная камера. Дисплей занимает 91% поверхности лицевой панели. Лицевая и задняя панели устройства покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Официально анонсирован смартфон Redmi K30 с 5G и Snapdragon 765 по цене от $284, а также более доступная 4G-версия

Сердцем новинки стала недавно представленная система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 765G. Она содержит 8 вычислительных ядер и работает на частоте до 2,4 ГГц. Ещё до официальной презентации смартфон Redmi K30 засветился в тесте AnTuTu, где набрал немногим более 300 тыс. баллов. В смартфоне используется медная тепловая трубка, которая позволяет снизить температуру SoC на 7 градусов Цельсия. Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 6, 8 или 12 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища может составлять 64, 128 или 256 ГБ. Есть слот для установки карты памяти.

Официально анонсирован смартфон Redmi K30 с 5G и Snapdragon 765 по цене от $284, а также более доступная 4G-версия

На задней панели смартфона Redmi K30 расположена камера на базе четырёх модулей, которая внешне напоминает монетоприёмник. Главный модуль включает 1/1,73-дюймовый 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686 и объектив с диафрагмой f/1.89. Также в наличии имеются 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (угол обзора 120 градусов), 5-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены. Камера поддерживает запись видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду и в разрешении Full HD с частотой до 120 кадров в секунду. Также заявлена поддержка AI Scene Camera, Super Night Scene 2.0, профессионального режима. Двойная фронтальная камера включает 20-мегапиксельный основной сенсор и вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены.

Официально анонсирован смартфон Redmi K30 с 5G и Snapdragon 765 по цене от $284, а также более доступная 4G-версия

Смартфон Redmi K30 получил батарею ёмкостью 4500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки с передачей 30 Вт энергии. Также устройство поддерживает двухдиапазонную GPS навигацию, беспроводную связь Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, содержит модуль NFC и инфракрасный излучатель. Аппарат несёт на борту разъём USB Type-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса. Устройство имеет размеры 165,3×76,6×8,79 мм и массу 208 г. Новинка также может похвастаться предустановленной новейшей версией операционной системы Android 10, поверх которой установлена фирменная оболочка MIUI 11. Технологии Mi Turbo 2.0 и Game Turbo 2.0 призваны оптимизировать и повысить производительность системы, в том числе в играх.

Цена базовой версии Redmi K30 в конфигурации 6/64 ГБ памяти составляет около $284. За конфигурацию с 6/128 ГБ памяти предстоит заплатить около $327. Модификация с 8/128 ГБ памяти стоит $369. Топовая конфигурация, которая включает 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флєш-памяти, оценивается в $412. Следует отметить, что эти цены актуальны для версии с поддержкой связи 5G.

Официально анонсирован смартфон Redmi K30 с 5G и Snapdragon 765 по цене от $284, а также более доступная 4G-версия

Кроме того, пользователям будет доступна модификация Redmi K30 4G Edition с поддержкой связи 4G и некоторыми упрощениями. В данном случае используется чипсет Snapdragon 730G, меньше ОЗУ, быстрая зарядка ограничена передачей 27 Вт энергии, а макро камера выполнена на базе 2-мегапиксельного сенсора. Цена этой версии установлена на уровне $227 за версию 4/64 ГБ, $241 — 6/64 ГБ, $270 — 8/128 ГБ, $312 — 8/256 ГБ.

Источник: gizmochina

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