Анонсированы умные часы Amazfit Ares стоимостью $70 со встроенным GPS, отслеживанием 70 видов фитнес-активностей, качества сна и уровня VO2max





Компания Huami, тесно сотрудничающая с Xiaomi в сегменте носимой электроники, представила новые умные часы Amazfit Ares стоимостью $70. Новинка отличается защищенным дизайном, рассчитанным на использование во время занятий спортом на открытом воздухе.

Новые умные часы получили оригинальный восьмиугольный корпус, который выгодно выделяет их на фоне привычных круглых и квадратных моделей. Цветной 1,28-дюймовый дисплей с разрешением 176×176 пикселей защищен покрытием Gorilla Glass 3, а повышенная яркость и трансфлективность позволяет рассмотреть изображение даже в яркий солнечный день. Корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната весом всего 48 грамм, силиконовый ремешок позволяет надежно и мягко зафиксировать часы на запястье. Корпус защищен от попадания пыли и влаги по стандарту 5 ATM, при этом специальное покрытие позволяет бороться с отпечатками.

Умные часы отслеживают до 70 различных фитнес-активностей, включая бег, плавание, велосипед, а также менее распространенные — бокс, боевые искусства, танцы, боулинг и т.п. Естественно, при этом учитываются все стандартные показатели вроде пульса, сожженных калорий, скорости, дистанции, высоты и т.д. Модель определяет и более специализированные характеристики, например максимальное потребление кислорода (VO2max), время восстановления, нагрузку и эффект упражнений (TL и TE) и отслеживание качества сна.

Модель также получила встроенный модуль GPS и барометр, так что во время пробежки смартфон можно оставить дома и все равно получить точный отчет о маршруте, пройденной дистанции и набранной высоте. Помимо фитнес-показателей Amazfit Ares отборажает уведомления от мобильных приложений, установленных на смартфоне, включая сообщения, погоду и т.п. Подключить часы можно к любому смартфону под управлением Android 5.0 или iOS 10 (и выше) с помощью Bluetooth-соединения.

Разработчик отметил, что от полного заряда батареи новинка сможет проработать 14 дней в режиме умных часов, 90 дней в базовом режиме обычных часов, но всего сутки при непрерывном использовании GPS. Заряд батареи емкостью 200 мАч занимает порядка 2 часов, для этого используется магнитный держатель, который поставляется в комплекте с часами.

Умные часы Amazfit Aris поступят в продажу в цветах Rock Black и Army Green по цене $70 (499 yuan), с 1 июня 2020 года их можно будет приобрести в Китае, а спустя несколько недель и во всем остальном мире.

Напомним, что несмотря на коронавирус в первом квартале 2020 года сегмент умных часов вырос на 20% до отметки 14 млн экземпляров, при этом больше половины рынка занимают Apple Watch.

Источник: Gizmochina