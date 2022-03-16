Anonymous взломали сайт Росатома, похитили гигабайты данных и отправили путина вслед за русским военным кораблём

Группа Anonymous взломала сайт Росатома – компании, предположительно управляющей захваченной россией Запорожской атомной электростанцией.

Напомним, 12 марта Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что россия планирует взять ЗАЭС под полный контроль Росатома. Хотя россия отвергла это обвинение, официальные представители Росатома, как сообщается, прибыли в Запорожье в 11 марта и заявили, что атомная электростанция теперь является частью их компании.

Представитель Anonymous сообщил ресурсу Taiwan News, что Росатом «передан во владение Украине». Хакеры взломали сайты Росатома, российского оператора атомных электростанций Росэнергоатома и АО «Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций». На главных страницах всех трёх сайтов хакеры добавили текст, который включает хештег #fckptn, отправляющий путина вслед за российским военным кораблём.

Судя по всему, Anonymous не ограничились изменением главных страниц сайтов, но также получили доступ к большому объёму информации. Группа пообещала поделиться «несколькими гигабайтами данных» и информацией о безопасности компании. Представитель Anonymous уточнил, что это образцы файлов из сети Росатома, таблицы пользователей из базы данных и учётные данные пользователей внутренней сети. 15 марта уже были опубликованы первые 124 МБ данных с сайта Росатома.

Источник: taiwannews