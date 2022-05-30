«Антонов» с помощью Ан-124-100 «Руслан» перевез 200 тонн компонентов электростанции из Словении в Африку, несмотря на войну

Несмотря на войну, повреждение врагом летной базы в Гостомеле и некоторых самолетов авиакомпания «Авиалинии «АНТОНОВ» Авиатранспортное подразделение государственного предприятия «АНТОНОВ» продолжает работать и обслуживает коммерческие рейсы, используя свой флот из пяти самолетов Ан-124-100 «Руслан». Так, недавно украинская авиакомпания выполнила заказ немецкой компании «Чепмен Фриборн» — осуществила три рейса самолетом Ан-124-100 для доставки нового мобильного генератора газовой электростанции и его оборудования из Лубляны (Словения) в Кано (Нигерия). Об этом сообщается на официальной странице ГП в Facebook.

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Общая масса доставленного груза, включая генератор, турбину, оборудование составила около 200 тонн. Планировка проекта перевозки длилась почти год.

«Вся команда «АНТОНОВ», коммерческая и оперативная службы, служба планирования маршрутов и планирование погрузки, тесно сотрудничали с нашим клиентом и агентами, чтобы осуществить безопасную доставку этого важного груза, который будет обеспечивать энергетические потребности в Нигерии. Наши профессиональные летные экипажи и технический персонал обеспечили бесперебойное выполнение рейсов, а груз, доставленный безопасно и вовремя, готов к соответствующему использованию». Евгений Кива, специалист коммерческого отдела АТП ГП «АНТОНОВ»

Самолеты воздушного флота ДП «Антонов» продолжают выполнять рейсы по всему миру, предоставляя приоритет полетам по заказу украинского правительства, стратегическим авиаперевозкам по программе НАТО SALIS и гуманитарным миссиям. Также компания обслуживает коммерческие рейсы. В 2022 году флот «Авиалиний Антонова» планирует выполнить 385 рейсов.

В настоящее время самолеты воздушного флота ГП «Антонов» временно базируются в аэропорту Лейпцига, Германия. Также туда были временно перемещены службы, ответственные за планирование перевозок и обслуживание самолетов. Это позволило ДП продолжить выполнение коммерческих и государственных заказов по перевозке сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, а также сохранить позиции лидера в этой нише мирового рынка.

После победы над российскими оккупантами и проведения комплекса работ по восстановлению аэропорта «Киев-Антонов-2» он снова станет базовым для флота «Русланов» авиакомпании «Авиалинии Антонова».