Виртуальный тур самолетом Ан-225 «Мрія», уничтоженным российскими оккупантами в Гостомеле

Волонтерский проект 360war.in.ua создал виртуальный тур легендарным транспортным самолетом Ан-225, уничтоженный российскими кафирами в Гостомеле . Соответствующий тур доступен по этой ссылке.

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Тур позволяет совершить незабываемое виртуальное путешествие — перенестись в ангар аэропорта Гостомель, в котором находилась «Мрія» до начала полномасштабного вторжения России и не только прогуляться по его территории, получившей значительные повреждения вследствие обстрелов, но также в упор рассмотреть уцелевшие детали и поврежденную обшивку самолета.

Фактически авторы объединили панорамные фото из разрушенного аэропорта Гостомель воедино, чтобы создать сплошное 3D-пространство, которое в точности воспроизводит события тех дней и вместе свидетельствует о последствиях российского вторжения в Киевскую область.

Гендиректор «Укроборонпром» 25 апреля в Гостомеле рассказал, что специалисты уже работают над восстановлением самолета с привлечением международных партнеров и современных технологий, а «Укрпошта» показала новую почтовую марку с легендарным Ан-225 и назвала ее соответственно — «Украинская мечта».

На сайте 360war.in.ua также доступны другие туры по другим украинским городам, которые испытали разрушения в результате действий российских оккупантов — Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка, Макаров, Горенка, а впоследствии разработчики обещают добавить Чернигов (сейчас продолжается обработка фото). И для каждого своего цифрового экспоната авторы сделали краткое описание интересных фактов.

На днях мы рассказывали о подобном проекте – VR-музей памяти войны с 3D-турами по разрушенным оккупантами городам на Киевщине. Но чем больше таких проектов, тем лучше, ведь это наша история, и мы никому не позволим ее исказить.