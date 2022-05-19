Виртуальный тур самолетом Ан-225 «Мрія», уничтоженным российскими оккупантами в Гостомеле

Волонтерский проект 360war.in.ua создал виртуальный тур легендарным транспортным самолетом Ан-225, уничтоженный российскими кафирами в Гостомеле . Соответствующий тур доступен по этой ссылке.
Тур позволяет совершить незабываемое виртуальное путешествие — перенестись в ангар аэропорта Гостомель, в котором находилась «Мрія» до начала полномасштабного вторжения России и не только прогуляться по его территории, получившей значительные повреждения вследствие обстрелов, но также в упор рассмотреть уцелевшие детали и поврежденную обшивку самолета.
Фактически авторы объединили панорамные фото из разрушенного аэропорта Гостомель воедино, чтобы создать сплошное 3D-пространство, которое в точности воспроизводит события тех дней и вместе свидетельствует о последствиях российского вторжения в Киевскую область.
Гендиректор «Укроборонпром» 25 апреля в Гостомеле рассказал, что специалисты уже работают над восстановлением самолета с привлечением международных партнеров и современных технологий, а «Укрпошта» показала новую почтовую марку с легендарным Ан-225 и назвала ее соответственно — «Украинская мечта».
На сайте 360war.in.ua также доступны другие туры по другим украинским городам, которые испытали разрушения в результате действий российских оккупантов — Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка, Макаров, Горенка, а впоследствии разработчики обещают добавить Чернигов (сейчас продолжается обработка фото). И для каждого своего цифрового экспоната авторы сделали краткое описание интересных фактов.
На днях мы рассказывали о подобном проекте – VR-музей памяти войны с 3D-турами по разрушенным оккупантами городам на Киевщине. Но чем больше таких проектов, тем лучше, ведь это наша история, и мы никому не позволим ее исказить.
В Украине запустили VR-музей памяти войны — с 3D-турами по разрушенным оккупантами городам Киевщины
- Ан-225 «Мрія», самый большой и мощный самолет в мире, был построен в 1988 году. На его разработку пошел удивительно короткий срок - 3,5 года. Уже 21 декабря этого года самолет впервые поднялся в небо и с тех пор установил более 240 мировых и национальных рекордов, которые были занесены в Книгу рекордов Гиннеса.
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- До вторжения оккупантов «Мрія» часто выполняла важные гуманитарные рейсы: развозила лекарства и защитные средства, необходимые для борьбы с коронавирусом, по всему миру, доставляла рождественские подарки больным СПИДом в Африке, транспортировала гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Японии.
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- По предварительным подсчетам, на восстановление самолета «Мрія» придется потратить более $3 млрд. и около 5 лет.