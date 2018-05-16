AOC представила портативный 15,6-дюймовый монитор AOC I1601FWUX с USB-C подключением и комплектным чехлом-подставкой

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Компания AOC представила новый портативный 15,6-дюймовый монитор AOC I1601FWUX с подключением на основе стандарта USB-C и комплектным смарт-чехлом, который можно использовать как подставку в портретном и альбомном режимах. При этом сама модель весит всего 800 грамм при толщине 8,5 мм, что позволяет без проблем разместить его практически в любой офисной сумке.

Портативный монитор AOC I1601FWUX оснащается 15,6-дюймовой IPS-матрицей с FHD-разрешением 1920×1080 точек и углами обзора 160°/160°. Максимальная яркость подсветки составляет 220 кд/м², а время отклика — 5 мс GtG, поддерживается режим Low Blue Light, который уменьшает потенциально опасное синее свечение и предотвращает усталость глаз при длительном использовании.

Задняя панель монитора выполнена из металла, который обеспечивает достаточную для мобильного использования жесткость конструкции. Дополнительную защиту экрана во время транспортировки предоставляет и чехол-подставка, при этом в любом положении экрана изображение разворачивается в нужное положение автоматически с помощью отключаемой функции Auto-Pivot.

Для подключения монитора AOC I1601FWUX к источнику изображения используется технология USB-C, которая не только передает «картинку» по стандарту DisplayPort, но и обеспечивает необходимое питание. В результате для работы достаточно всего одного кабеля, что обеспечивает большую мобильность устройства. Размер экрана в 15,6 дюймов совпадает с размером дисплеев большинства актуальных лэптопов, а высота подставки позволяет разместить изображение на одном уровне с ноутбуком.

Отметим, что портативный монитор AOC I1601FWUX появится в продаже в мае 2018 года по ориентировочной цене 7599 гривен.

Источник: AOC