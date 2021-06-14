Apple анонсировала беспроводные наушники Beats Studio Buds — с активным шумоподавлением, зарядкой через USB-C и ценой $150

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





После нескольких утечек Apple в рамках бренда Beats официально объявила о выпуске полностью беспроводных наушников Beats Studio Buds. Новинка имеет гораздо более компактный дизайн по сравнению с предыдущей версией Powerbeats Pro. Наушники лишены крючков и ножек, что обеспечивает лёгкую и удобную посадку.

Беспроводные наушники Beats Studio Buds получили новые 8,2-миллиметровые динамики, активное шумоподавление, а также защиту от воды и пота по стандарту IPX4. Автономность составляет до 5 часов при активной функции активного шумоподавления, а при её деактивации продолжительность автономной работы возрастает до 8 часов. Автономность с учётом комплектного кейса достигает 24 часов. Для подзарядки кейса служит порт USB-C. К сожалению, беспроводной зарядки нет. Каждый из наушников можно использовать независимо.

Наушники Beats Studio Buds можно использовать совместно с мобильными устройствами, работающими под управлением iOS и Android. Для iPhone предусмотрена интеграция с Control Center и возможность вызова голосового ассистента фразой «Hey Siri» — не используя руки. На Android поддерживаются функции Fast Pair и Google Find My Device.

Новый беспроводные наушники Beats Studio Buds предлагаются в красном, чёрном и белом вариантах цветового исполнения корпуса. Они уже доступны для предварительного заказа по цене $149,99, фактические продажи стартуют с 24 июня.

Источник: The Verge