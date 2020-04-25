Apple Music появился на Samsung Smart TV

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Компания Samsung интегрировала Apple Music в свою платформу Smart TV. Теперь пользователи в более чем 100 странах мира могут слушать музыку из этого сервиса непосредственно на телевизорах производителя, выпущенных с 2018 по 2020 год.

В приложении Apple Music на платформе Smart TV доступны ежедневные персональные рекомендации и радиостанция Beats 1 с живыми выступлениями таких артистов, как Фрэнк Оушен, Ники Минаж, The Weeknd, DJ Khaled и Элтон Джон. Раздел «Дома с Apple Music» включает курированные плейлисты, групповые чаты FaceTime со знаменитыми музыкантами, специальные интервью и другой контент.

Владельцы Samsung Smart TV могут загрузить Apple Music из магазина приложений Samsung Smart TV, а затем войти в существующую учетную запись с помощью своего Apple ID или завести новый аккаунт прямо с экрана телевизора. В рамках индивидуальной, семейной или студенческой подписки пользователям предоставляется 3 месяца бесплатного доступа к Apple Music.