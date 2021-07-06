Apple Watch спасли жизнь женщине, которая перенесла незамеченный сердечный приступ





Apple Watch не являются медицинским устройством, несмотря на наличие ряда функций, связанных со слежением за здоровьем пользователя. В то же время, в сети время от времени появляется информация о том, что часы спасли жизнь человека. Одна из таких историй произошла пару месяцев назад, когда гаджет уведомил жительницу Мичигана об аномально высокой частоте сердечных сокращений. Она обратилась за медицинской помощью, и после проведения ЭКГ оказалось, что у нее недавной был сердечный приступ, который она не заметила.

Дайан Финстра в интервью подробнее рассказала о ситуации: «В тот день, 22 апреля, у меня была частота пульса 169 ударов в минуту, хотя самым интенсивным упражнением, которое я сделала, было преодоление 12 ступенек. Я позвонила мужу на работу и спросила у него, стоит ли беспокоиться. Он сказал обратиться к врачу».

В местном центре неотложной помощи врачи провели ЭКГ, которая показала, что у женщины недавно случился сердечный приступ, о чем она не подозревала.

«В отличие от мужчин, которые чувствуют сильное давление в области грудной клетки, симптомы сердечного приступа у женщин сильно отличаются. У меня была боль, спускающаяся вниз по левой руке, небольшая опухлость на левой ноге и несварение желудка, которое я объясняла простым кислотным рефлюксом, ведь я начала его испытывать, когда стала старше. Самой большой проблемой была боль в плече, но я подумала, что это просто усталость после того, как я пропылесосила.»

Затем Финстра посетила клинику Meijer Heart Center, расположенную в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Дополнительное тестирование показало, что у женщины была полная закупорка артерии, которую также называют «артерией вдов». Уровень летальности при подобных инфарктах очень высок, поскольку огромная часть сердца выключается из насосной функции. В клинике ей провели процедуру, чтобы исправить ситуацию.

Теперь же Дайан Финстра отзывается об Apple Watch, как о девайсе, который спас ей жизнь: «С их помощью очень легко увидеть, какой у вас пульс. Если бы я не сделала это в то утро, кто знает, может быть у меня был бы еще один сердечный приступ, который стал бы фатальным».

Источник: 9to5mac