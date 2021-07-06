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Apple Watch спасли жизнь женщине, которая перенесла незамеченный сердечный приступ

Apple Watch спасли жизнь женщине, которая перенесла незамеченный сердечный приступ

Apple Watch спасли жизнь женщине, которая перенесла незамеченный сердечный приступ


Apple Watch не являются медицинским устройством, несмотря на наличие ряда функций, связанных со слежением за здоровьем пользователя. В то же время, в сети время от времени появляется информация о том, что часы спасли жизнь человека. Одна из таких историй произошла пару месяцев назад, когда гаджет уведомил жительницу Мичигана об аномально высокой частоте сердечных сокращений. Она обратилась за медицинской помощью, и после проведения ЭКГ оказалось, что у нее недавной был сердечный приступ, который она не заметила.

Дайан Финстра в интервью подробнее рассказала о ситуации: «В тот день, 22 апреля, у меня была частота пульса 169 ударов в минуту, хотя самым интенсивным упражнением, которое я сделала, было преодоление 12 ступенек. Я позвонила мужу на работу и спросила у него, стоит ли беспокоиться. Он сказал обратиться к врачу».

В местном центре неотложной помощи врачи провели ЭКГ, которая показала, что у женщины недавно случился сердечный приступ, о чем она не подозревала.

«В отличие от мужчин, которые чувствуют сильное давление в области грудной клетки, симптомы сердечного приступа у женщин сильно отличаются. У меня была боль, спускающаяся вниз по левой руке, небольшая опухлость на левой ноге и несварение желудка, которое я объясняла простым кислотным рефлюксом, ведь я начала его испытывать, когда стала старше. Самой большой проблемой была боль в плече, но я подумала, что это просто усталость после того, как я пропылесосила.»

Затем Финстра посетила клинику Meijer Heart Center, расположенную в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Дополнительное тестирование показало, что у женщины была полная закупорка артерии, которую также называют «артерией вдов». Уровень летальности при подобных инфарктах очень высок, поскольку огромная часть сердца выключается из насосной функции. В клинике ей провели процедуру, чтобы исправить ситуацию.

Теперь же Дайан Финстра отзывается об Apple Watch, как о девайсе, который спас ей жизнь: «С их помощью очень легко увидеть, какой у вас пульс. Если бы я не сделала это в то утро, кто знает, может быть у меня был бы еще один сердечный приступ, который стал бы фатальным».

Источник: 9to5mac

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