Археологи построили судно по инструкциям 4000-летней давности и проплыли на нем почти 100 км

Среди материалов — камыш и козья шерсть.
Исследователи из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби и Университета Заида (Zayed University) воссоздали древнее судно, известное как лодка Маган. Название происходит от цивилизации Маган, которая когда-то охватывала территории современных Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Такие лодки использовали для торговли с Месопотамией и Южной Азией.
Команда построила 18-метровое судно, используя методы, описанные на глиняной табличке 2100 года до нашей эры. Внешний корпус изготовили из 15 тонн местного тростника, связанного в пучки веревками из волокон финиковой пальмы. Тростник прикрепили к деревянному каркасу, который состоял из четырех различных видов древесины, и покрыли битумом для водонепроницаемости. Кроме того, использовали кожи животных, козью шерсть для паруса и рыбий жир как дополнительное водоотталкивающее средство.
Строительство осуществляли вручную с использованием традиционных инструментов, таких как долота, тесла и деревянные молотки. Грузоподъемность судна — до 36 тонн.
Роберт Партезиус (Robert Parthesius), руководитель программы исследований наследия и музееведения в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби, пояснил:
«Мы опирались на различные источники для проектирования и строительства лодки, включая остатки битума древних судов, текстовые источники, модели лодок и морскую иконографию».
Во время испытаний в Персидском заливе лодкой управляли эмиратские моряки. Судно преодолело 50 морских миль (92,6 км), достигнув скорости 5,6 узла (10,4 км/ч). Для поднятия паруса понадобилась команда из более 20 человек, поскольку в бронзовую эпоху не было современных такелажных систем.
«Хотя мы не испытывали судно во время сильного ветра, оно смогло достичь скорости более пяти узлов при ветре менее 15 узлов, что превзошло наши первоначальные прогнозы», — отметил Партезиус. «В целом управлять лодкой было легче, чем мы ожидали».
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Источник: Iflscience
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