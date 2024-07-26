Археологи построили судно по инструкциям 4000-летней давности и проплыли на нем почти 100 км

Среди материалов — камыш и козья шерсть.

Исследователи из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби и Университета Заида (Zayed University) воссоздали древнее судно, известное как лодка Маган. Название происходит от цивилизации Маган, которая когда-то охватывала территории современных Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Такие лодки использовали для торговли с Месопотамией и Южной Азией.

Команда построила 18-метровое судно, используя методы, описанные на глиняной табличке 2100 года до нашей эры. Внешний корпус изготовили из 15 тонн местного тростника, связанного в пучки веревками из волокон финиковой пальмы. Тростник прикрепили к деревянному каркасу, который состоял из четырех различных видов древесины, и покрыли битумом для водонепроницаемости. Кроме того, использовали кожи животных, козью шерсть для паруса и рыбий жир как дополнительное водоотталкивающее средство.

Строительство осуществляли вручную с использованием традиционных инструментов, таких как долота, тесла и деревянные молотки. Грузоподъемность судна — до 36 тонн.

Роберт Партезиус (Robert Parthesius), руководитель программы исследований наследия и музееведения в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби, пояснил:

«Мы опирались на различные источники для проектирования и строительства лодки, включая остатки битума древних судов, текстовые источники, модели лодок и морскую иконографию».

Во время испытаний в Персидском заливе лодкой управляли эмиратские моряки. Судно преодолело 50 морских миль (92,6 км), достигнув скорости 5,6 узла (10,4 км/ч). Для поднятия паруса понадобилась команда из более 20 человек, поскольку в бронзовую эпоху не было современных такелажных систем.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy. Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні. Зарееструватися

«Хотя мы не испытывали судно во время сильного ветра, оно смогло достичь скорости более пяти узлов при ветре менее 15 узлов, что превзошло наши первоначальные прогнозы», — отметил Партезиус. «В целом управлять лодкой было легче, чем мы ожидали».

Источник: Iflscience