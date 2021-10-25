Архитектура GPU Arm следующего поколения обеспечит примерно 2-кратный прирост производительности

Во время проведения конференции Arm Limited DevSummit компания рассказала о своих графических устройствах следующего поколения. Как ожидается, соответствующее решение будет выпущено в 2022 году, и оно обеспечит прирост производительности примерно в 2 раза по сравнению с нынешним Arm Mali-G710 в вычислениях FP32. Если же сравнивать с GPU Arm 2018 года, новейший графический процессор Arm может похвастаться приростом скорости вычислений почти в 5 раз.

Старший директор подразделения Technology for the ML Business Ян Братт продемонстрировал скорость выполнения задач машинного обучения с применением новейших технологий Arm. Архитектура GPU следующего поколения позволяет выполнять рабочие нагрузки FP32 ML в 4,7 раза быстрее, чем видеоядро Mali-G76, если учитывать производительность для каждого ядра.

Пока неизвестно, как новые характеристики производительности FP32 ML влияют на общую эффективность в потреблении энергии и в играх в целом. Отмечается, что GPU Arm Mali G-710 предлагает на 35% более высокую производительность в задачах машинного обучения и на 20% более высокую графическую производительность по сравнению с Mali-G78.

Отмечается, что компания обеспечивает комплексный подход, а не только занимается наращиванием грубой мощности GPU.

«Это больше, чем просто добавление инструкций и улучшение аппаратного IP, мы также должны предоставить программное обеспечение, инструменты и библиотеки для обеспечения такой производительности машинного обучения», — заявил Ян Братт.

Источник: wccftech